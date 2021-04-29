В аэропорту Челябинска дворник выбросил дорогой французский сыр, приняв его за испорченный

Сыр выбросил, а накопительный диск припрятал Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту Челябинска пассажир из Москвы забыл пакет. Им решил поживиться дворник. Правда, внутри находились какие-то вонючие продукты, которые работяга выбросил в урну. Как выяснилось позже, на помойку отправились четыре вида французского сыра на сумму 9000 рублей.

— 45-летний москвич во время ожидания рейса зашел в кафе, где вспомнил, что оставил свой пакет в зале вылета внутренних авиалиний, — рассказали в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте. — Вернувшись, мужчина не нашел забытые вещи и обратился к сотрудникам транспортной полиции за помощью.

Полицейские выяснили, что пакет взял 60-летний дворник из клининговой компании. Он проходил по залу ожидания, увидел забытую вещь и вместо того, чтобы сообщить о находке, забрал чужие вещи и спрятался в подсобке. Там вскрыл упаковки с сыром, но, учуяв резкий запах, подумал, что содержимое испорчено, поэтому сразу выбросил все на помойку.

Себе оставил только накопительный диск, который лежал внутри. Его мужчина предприимчиво вынес из аэропорта и спрятал за терминалом выезда с парковки. Диск нашли быстро и тут же вернули владельцу, а вот, кто возместит ущерб за сыр, будет решать суд.

На дворника завели уголовное дело по факту кражи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru