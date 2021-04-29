Как будут работать работать МФЦ и Сбербанк в майские праздники 2021

МФЦ Челябинска 4-7 мая будут работать с 9 до 14 часов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Первая неделя мая, объявленная Владимиром Путиным нерабочей, оказалась выходной не для всех. А как будут работать МФЦ и Сбербанк в майские праздники 2021: дни и часы приема в челябинских отделениях, узнала «Комсомольская правда».
Специалисты МФЦ будут отдыхать с 1 по 3 мая. А с 4-го возобновят прием горожан, но по измененному графику.
4-7 мая — с 9:00 до 14:00 (без перерыва на обед)
8 мая — рабочий день по режиму субботы (сокращенный на один час)
9 мая — выходной праздничный день
10 мая — выходной день
C 11 мая 2021 года все отделения Многофункционального центра Челябинской области будут работать в обычном режиме.
Перед майскими праздниками все торопятся решить бумажные вопросы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В преддверии праздничных выходных горожане торопятся завершить все бумажные дела. Работа свалилась не только на работников МФЦ, но и на специалистов по недвижимости.
— Сейчас все хотят поскорей оформить сделку и в майские переезжать. Мы торопимся. 10 дней выходных — это много. Кто-то за это время может передумать продавать, — рассказал риелтор Андрей.
Режим работы Сбербанка в начале мая
Финансовые вопросы обычно тоже не требуют отлагательств. Однако совершить банковские операции или провести другие манипуляции с вкладами в первую неделю мая в привычном режиме не получится.
4, 7 и 10 мая в отделениях Сбербанка - рабочие дни по режиму субботы.
Фото: Мила СТРИЖ
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая у Сбербанка будут функционировать только дежурные офисы. Их список легко найти в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте». Или на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
4, 7 и 10 мая — стандартный рабочий день по режиму субботы.
Также с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в офисах банка не будут обслуживать корпоративных клиентов. Они могут обратиться в дежурные офисы с 4 по 7 мая. Список и режим работы размещен на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Не прийти, так позвонить
У каждого отделения Сбербанка в Челябинске индивидуальное время работы. График конкретного офиса можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
900 (для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив» звонок бесплатный по всей России);
8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
У юридических клиентов Сбербанка другие номера:
0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);
Любую информацию также можно уточнить в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).
А списание по расписанию
Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться, как в обычные будни. Те, кто знаком с кредитной системой, знает, что платеж переносится только в том случае, если платежная дата приходится на выходной, праздничный день.
Платежи по кредитам 4-7 мая спишут, как обычно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
— Нерабочий день не является выходным или праздничным, — пояснили в финансовом учреждении.
У машин тоже ничего не поменяется
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в первую неделю мая будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оно работает 24/7.
Информация по вкладам
Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 1, 2, 3 мая, будет перенесена на 4 мая. С 4 по 8 мая включительно продлить их срок можно будет в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 9 и 10 мая, перенесется на 11 мая.
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