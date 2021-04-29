Как будут работать работать МФЦ и Сбербанк в майские праздники 2021

МФЦ Челябинска 4-7 мая будут работать с 9 до 14 часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая неделя мая, объявленная Владимиром Путиным нерабочей, оказалась выходной не для всех. А как будут работать МФЦ и Сбербанк в майские праздники 2021: дни и часы приема в челябинских отделениях, узнала «Комсомольская правда».

Специалисты МФЦ будут отдыхать с 1 по 3 мая. А с 4-го возобновят прием горожан, но по измененному графику.

4-7 мая — с 9:00 до 14:00 (без перерыва на обед)

8 мая — рабочий день по режиму субботы (сокращенный на один час)

9 мая — выходной праздничный день

10 мая — выходной день

C 11 мая 2021 года все отделения Многофункционального центра Челябинской области будут работать в обычном режиме.

Перед майскими праздниками все торопятся решить бумажные вопросы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В преддверии праздничных выходных горожане торопятся завершить все бумажные дела. Работа свалилась не только на работников МФЦ, но и на специалистов по недвижимости.

— Сейчас все хотят поскорей оформить сделку и в майские переезжать. Мы торопимся. 10 дней выходных — это много. Кто-то за это время может передумать продавать, — рассказал риелтор Андрей.

Режим работы Сбербанка в начале мая

Финансовые вопросы обычно тоже не требуют отлагательств. Однако совершить банковские операции или провести другие манипуляции с вкладами в первую неделю мая в привычном режиме не получится.

4, 7 и 10 мая в отделениях Сбербанка - рабочие дни по режиму субботы. Фото: Мила СТРИЖ

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая у Сбербанка будут функционировать только дежурные офисы. Их список легко найти в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте». Или на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

4, 7 и 10 мая — стандартный рабочий день по режиму субботы.

Также с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в офисах банка не будут обслуживать корпоративных клиентов. Они могут обратиться в дежурные офисы с 4 по 7 мая. Список и режим работы размещен на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Не прийти, так позвонить

У каждого отделения Сбербанка в Челябинске индивидуальное время работы. График конкретного офиса можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив» звонок бесплатный по всей России);

8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

У юридических клиентов Сбербанка другие номера:

0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

8 495 66-55-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

8 800 55-55-777 (для звонков со стационарных городских телефонов);

Любую информацию также можно уточнить в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).

А списание по расписанию

Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться, как в обычные будни. Те, кто знаком с кредитной системой, знает, что платеж переносится только в том случае, если платежная дата приходится на выходной, праздничный день.

Платежи по кредитам 4-7 мая спишут, как обычно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Нерабочий день не является выходным или праздничным, — пояснили в финансовом учреждении.

У машин тоже ничего не поменяется

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в первую неделю мая будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оно работает 24/7.

Информация по вкладам

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 1, 2, 3 мая, будет перенесена на 4 мая. С 4 по 8 мая включительно продлить их срок можно будет в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 9 и 10 мая, перенесется на 11 мая.

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