Брошенная спичка ценой в 180 миллионов: как восстанавливают Санарский бор после самого мощного пожара

На восстановление потребуются десятки лет и сотни миллионов рублей Фото: Кирилл САДЫКОВ

В мае 2018 года сгорела значительная часть Санарского бора, памятника природы, расположенного в Челябинской области. Огонь бушевал так сильно, что пришлось даже перекрыть трассу и бросить все силы на борьбу с пожаром. Ликвидировать его удалось, но за время тушения успели пострадать 6 300 га лесов — эта площадь соразмерна 8 800 футбольным полям. Жертвами огня стали птицы, животные и краснокнижные растения, которые делают Санарский бор по-настоящему уникальным.

Бор считается реликтовым — это значит, что он сформировался в лесостепной зоне около 12 тыс. лет назад. Раньше он был гораздо больше и относился к лесам казачьего оренбургского войска, где были очень строгие правила лесопользования. Войско охраняло лес от пожаров и вело хозяйство вплоть до начала XX века. Казачьи разъезды патрулировали территорию, поэтому развести костер в лесу было практически невозможно — провинившихся могли побить нагайками.

Но это время ушло, теперь лес не охраняется настолько строго. Причина возгорания в 2018 году все еще не установлена, но есть большая вероятность, что беда случилась из-за человека: кто-то мог банально бросить спичку в поле, а дальше ветер сделал свое дело. Мы отправились посмотреть, как сильно пострадал бор, как его восстанавливают и узнали, когда лес компенсируют потери, и сколько денег нужно на это все.

ЧУДОМ СПАСЕННАЯ СОБАКА И НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Кругом тысячи пострадавших деревьев Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пожар начался на западной стороне Санарского бора в Пластовском районе, поэтому туда мы поехали первым делом. По пути встречаются обгорелые сосны и черные березы, некоторые из которых совсем маленькие, высаженные около десятка лет назад. У многих растет зелень на верхушках, кажется, что они справились с пожаром, но лесники прогнозируют, что через два-три года эти деревья погибнут.

Спустя несколько минут полевого сафари встретили парочку журавлей и добрались до места назначения. Здесь, в окружении подпаленных деревьев, стоит кирпичное основание какого-то домика, рядом туалет, кладовка и собачья конура. Как оказалось, в этом кордоне жил лесник.

В лесу досталось как соснам, так и березам Фото: Кирилл САДЫКОВ

— В каждом обходе стоял кордон, и здесь жил лесник. Когда пожар начался, мы были в поле и тушили его, лесник был с нами, — вспоминает начальник Западно-Санарского пожарно-производственного участка Сергей Ходырев. — А когда ветер подул, он поехал сюда, и здесь обнаружил, что загорелся кордон — полностью деревянный, сейчас от него осталось лишь основание из кирпича. Баня стояла, внутри мебель всякая, он даже не успел зайти внутрь и вытащить что-то важное. Здесь же к будке была привязана собака, каким-то чудом огонь ее не тронул, лесник успел ее отвязать и забрать с собой. Потом он купил дом в Степном, собака с ним живет.

Огонь добрался до кордона лесника, оставив от него лишь кирпичное основание Фото: Кирилл САДЫКОВ

Официальной причины пожара все еще нет, но лесники уверены, что он случился из-за человека. Вообще, не меньше 70% пожаров происходят из-за человеческого фактора, а в последнее время еще и сухие грозы разбушевались: молния ударяет в землю, начинается возгорание. Но это бывает все равно реже, чем пожар от окурка или спички.

В Санарском бору живут краснокнижные птицы, среди которых беркут, могильник, филин и бородатая неясыть. Сосчитать, сколько из них погибло из-за пожара, невозможно, но животным пришлось несладко. Сергей Петрович говорит, что сам находил погибшего лося. Погорели и зайцы — они очень странно ведут себя при пожаре. Сначала выскакивают из огня, а потом прыгают обратно, видно, в норах у них остается что-то важное.

Если не убирать сгоревшее дерево, в нем заведутся вредители, которые перескочат на здоровый лес Фото: Кирилл САДЫКОВ

Весь сгоревший лес все еще отдает зеленым цветом, но он уже обречен. На протяжении пяти лет деревья, стволы которых хотя бы наполовину стоят в черноте, погибнут, и их придется сносить. Конечно, со временем лес восстанавливается самостоятельно: порой сосновая ветка роняет шишку, оттуда семечко попадает в землю и прорастает. Но в некоторых местах людям приходится высаживать лес буквально с нуля. Этот процесс уже вовсю идет, и мы отправились на один из пустырей, чтобы увидеть посадку своими глазами.

Рядом с бором зачастую горят степи Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПОСАДКА НОВЫХ СОСЕН

На УАЗике снова ринулись по бугристым полям, проезжая все больше черных деревьев. Кажется, они не закончатся никогда. По пути встретили несколько косуль. Участок, на который мы поехали, находится в восточной части бора — хоть пожар начался на западе, огонь стремительно перебросился через трассу на восток. Здесь лес пострадал ничуть не меньше.

На один гектар высаживают около 7 тыс. сосен Фото: Кирилл САДЫКОВ

Наконец, среди деревьев мы увидели трактор, ездящий туда-сюда по бороздам, нарезанным плугом. Следом за ним идут мужчины. Как оказалось, это и есть процесс посадки. В задней части трактора сидят две женщины, окруженные сосновыми ветвями. По одной их кладут в специальный механизм, который втыкает саженец в землю. Идущие позади мужчины притаптывают землю вокруг них и заполняют пробелы, если вдруг между саженцами получилось большое расстояние. Один рабочий втыкает так называемый меч Колесова, создавая отверстие, а следующий за ним — вставляет туда саженец.

Пробелы между саженцами приходится заполнять вручную Фото: Кирилл САДЫКОВ

Площадь этого участка — около гектара, и здесь высадят порядка 6 600 саженцев. Этот труд явно не из легких, но выполнить работу можно меньше, чем за месяц. По крайней мере, так нам рассказал тракторист Виктор, которого мы встретили на посадке.

— Нас берут на сезон, в зависимости от работы, — объяснил Виктор. — Мы можем высадить эти саженцы за три недели, потом заступаем на дежурства, чтобы тушить пожары, если вдруг они возникнут, а женщин отправляют на работу в питомник. Зимой отдыхаем, но в прошлом году пришлось до декабря работать, нужно было на делянке помогать.

Посадкой занимаются, в основном, женщины Фото: Кирилл САДЫКОВ

Неподалеку отсюда есть сосны, которые высадили в прошлом году. Лесники говорят, они очень хорошо прижились, хотя обывателю их рост вряд ли покажется впечатляющим. Буквально в километре отсюда неделю назад горела степь. Пожар снова возник на ровном месте. К счастью, его успели быстро потушить, и огонь не перекинулся на рядом стоящий лес.

Перед посадкой плугом делают борозды Фото: Кирилл САДЫКОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ СЕМЕЧКИ В ДЕРЕВО

Все эти саженцы, которыми ловко орудуют женщины, выращены в питомнике. Всего в Пластовском районе их пять, и мы поехали на один из них. На удивление, это место оказалось неподалеку от трассы. Свернув с дороги и проехав мимо таблички «проезд запрещен», буквально через 300 метров мы увидели питомник. Рядом с ним — погорелые деревья, но за целый день путешествия по лесам, начинаешь воспринимать это как данность, к сожалению.

За два года саженцы подросли и набрали зеленый цвет Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сам питомник представляет собой большой прямоугольный участок, напоминающий загон для домашних животных или площадку для родео. Внутри растут саженцы сосны, как аккуратно выстроенная армия — их действительно очень много. Одна грядка ярко-зеленая, а другая пока еще желтоватая. Рядом с огражденным участком стоят две ледяные горы, покрытые опилками.

— Зеленые мы посадили в позапрошлом году, их в этом году будем пересаживать в лес, — объяснил Сергей Ходырев. — Желтые — прошлогодние, но они скоро тоже цвет наберут. После того, как саженец выкапываем, кладем его в ледник, чтобы почка не тронулась, и корни не повредились. Потом берем саженцы и перемещаем на место посадки, в надежде, что те приживутся.

На половине гектара растут почти полмиллиона саженцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

На грядке площадью 0,4 га растут 450 тыс. саженцев. Для того, чтобы они проклюнулись, за ними нужен постоянный уход. Именно для этого здесь будут работать те самые женщины, которых мы застали за посадкой. Они будут полоть траву, делать так называемое осветление. Через два года, когда саженцы подрастают, их пересаживают в леса, но и там уход не прекращается. Два раза в год вокруг них убирают траву, а потом, когда они становятся выше, отпускают в самостоятельную жизнь. Но раз в 20 лет приходится делать осветление — рубить более слабые деревья, которые забирают питательные вещества у сильных. Это нормальный процесс, и слабое дерево так и так погибнет, а осветление просто ускоряет неминуемое.

Поверх забора на питомнике натянута колючая проволока, немного напоминающая концлагерь. Как оказалось, ее здесь повесили из-за лосихи, которая перепрыгивала забор и лакомилась саженцами сосны. Потом на полянку она начала приводить еще и лося. Проволоку повесили, но толку от нее маловато — при желании животные прорывают ее и добираются до зелени.

Для защиты от лосихи повесили проволоку, но это не помогает Фото: Кирилл САДЫКОВ

СПИЧКА ЦЕНОЙ В 180 МИЛЛИОНОВ

Объездив все локации и увидев, как много деревьев пострадало, мы поняли, что восстановление займет не один десяток лет. Руководитель Пластовского лесхоза Роман Кнутарев подробно рассказал, как протекает процесс посадки после пожара.

— Сначала лесопатологи обследуют участок и дают рекомендации. Если лес погиб, начинается долгая и мучительная работа с документами, прежде чем будет дано разрешение на какие-либо работы. Когда все документы подписаны, сгоревший лес продается и вырубается. Потом подготавливается земля, плугом нарезаются борозды, высаживаются новые сосны, — поделился Роман Кнутарев.

Но и эти саженцы вырастить ой как непросто. Сначала собираются сосновые шишки. Их высушивают, чтобы достать семена — со 100 кг шишек получатся около килограмма семян. Потом их сажают в питомнике. Сразу в лесу это делать нельзя, потому что у сосны будет меньше шансов проклюнуться, а семян и так немного.

Саженцы растут здесь с прошлого года, пока они совсем крохотные Фото: Кирилл САДЫКОВ

Несмотря на то, что горели деревья на площади 6 300 га, погиб лес не полностью. Всего насчитывается около 1 500 га, где нужно посадить новые деревья, и это тоже огромная территория. Еще 610 га находятся в аресте: если вдруг полиция найдет виновника пожара, арестованный лес будет использоваться как вещественное доказательство. На протяжении семи лет здесь нельзя ни вырубать деревья, ни сажать новые.

Чтобы восстановить лес, требуется огромная сумма денег. Для понимания, один саженец сосны оценивается в 2,5 рубля. На одном гектаре их высаживают в количестве около 7 тыс. штук. С учетом работы, на один гектар нужно потратить 120 тыс. рублей, а чтобы засадить 1 500 га — 180 млн рублей. И лишь спустя десятки лет, бор восстановится, но с учетом, если не будет других пожаров. В 2018 году ущерб оценили в 171,7 млн рублей, еще 1,151 млн рублей было потрачено на тушение.

Все эти затраченные деньги, труды и время могут быть выброшены на ветер от одной беспечно оставленной спички или окурка. Страдает не только зелень, но и невинные животные, сгорающие вместе с деревьями. По словам лесников, в последнее время люди стали ответственней, чаще звонят, если видят дым в лесу или степи, но пожаров меньше не становится. Каждый раз восстанавливать погорелый лес невозможно, хотя бы из-за огромных финансовых трат. Остается лишь надеяться, что у людей появится осознание, что сберечь существующий лес гораздо проще, дешевле и важней, чем создать новый.

В лесах установлены такие таблички, но на них редко обращают внимание Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще одна причина лесных пожаров — сельскохозяйственные угодья, которые находятся неподалеку. По словам кандидата биологических наук, заслуженного эколога РФ Александра Лагунова, примерно половина возгораний идет оттуда.

— Существует очень неправильная традиция — сжигать солому по весне, якобы из-за этого сенокос будет лучше. Хотя законом это строго запрещено, — рассказывает Александр Лагунов. — Вторая половина пожаров — разведение костров, а также окурки, которые бросают из окон автомобилей, проезжающих по трассе. Несмотря на то, что лесники окапывают территорию, пожары происходят.

Эти деревья растут возле дороги, их посадили после пожара 2012 года Фото: Кирилл САДЫКОВ

За последние 30 лет серьезные пожары в Санарском бору случались трижды. Этому способствуют еще и ветра, которые разгуливаются в лесостепной зоне. Благодаря тому, что лес восстанавливают саженцами из питомника, уникальный генофонд сосны сохранится и не будет разбавлен привозными деревьями. Есть все шансы не только сберечь существующий лес, но и укрепить его, ведь природа обладает большим восстановительным потенциалом. Нужно всего лишь не мешать ей в этом, и тогда бор сохранится для будущих поколений.

Каждая многолетняя сосна когда-то была такой Фото: Кирилл САДЫКОВ

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