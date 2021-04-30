«Здравоохранение – болевая точка Челябинской области»: «Партия пенсионеров» о главных проблемах в регионе

Депутаты "Партии Пенсионеров" рассказали о выборах в Госдуму Фото: Кирилл САДЫКОВ

Недостаток врачей в больницах и поликлиниках Челябинской области, низкая зарплата медицинского персонала и высокие цены на лекарства для пенсионеров — все это важные проблемы, решение которых должно стать приоритетным для региона. О своей работе в данном направлении и подготовке «Партии пенсионеров» к выборам в Госдуму — депутаты рассказали на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

Система здравоохранения должна быть на первом месте

— Для пенсионеров сегодня важная задача поддерживать свое здоровье. А сделать это при нынешнем состоянии здравоохранения Челябинской области непросто. В медицинских учреждениях не хватает врачей, на прием не попасть. Квалифицированные кадры «вымываются» из больниц из-за низких зарплат. Частная медицина для пожилых людей и вовсе недоступна, — обозначил проблему председатель правления Челябинского отделения «Партии пенсионеров», секретарь Центрального Совета «Партии пенсионеров» по вопросам здравоохранения, депутат Законодательного собрания Челябинской области Степан Фирсов. — А цены на лекарства? Бабушки ходят в окна аптек заглядывают, понимая, что им не купить дорогие лекарства, которые могут им продлить жизнь.

Степан Фирстов уверен: на здравоохранение должно идти не 3% от ВВП, а 5% Фото: Кирилл САДЫКОВ

Проблемы в медицине региона были и до пандемии, вот только раньше на них меньше обращали внимания со стороны властей, уверены депутаты «Партии пенсионеров» в Челябинской области. И это одна из задач партии, члены которой — врачи с многолетним стажем — относительно недавно вошли в Законодательное собрание Челябинской области. «Партия пенсионеров» молодая политическая сила в регионе, но итоги ее работы уже видны. Осенью 2020 года депутаты инициировали создание рабочей группы по решению вопроса дефицита врачей в Комитете по социальной политике Законодательного собрания. И, учитывая, сложности с проведением очных круглых столов, в марте 2021 года депутаты подготовили две новые инициативы, которые в ближайшее время вынесут на обсуждение.

— Мы предлагаем развивать профессиональное врачебное сообщество в Челябинской области, а также наградить медицинских работников, которые погибли в борьбе с COVID-19, — сообщил Степан Фирстов.

Медицина - острая тема для региона Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам члена «Партии Пенсионеров», депутата Законодательного собрания Челябинской области, врача-сосудистого хирурга, заслуженного врача России с 40-летним стажем Владимира Владимирского, подобные сообщества есть, но их недостаточно.

— Чтобы изменить ситуацию с дефицитом кадров в лучшую сторону, необходимо создать профессиональное сообщество, возможно по специализации, — поясняет Владимир Владимирский. — Это даст возможность наладить диалог между властью и профессионалами. С помощью ассоциации появится возможность более эффективно решать серьезные вопросы, которые касаются лекарственного обеспечения населения, строительства медицинских центров и многого другого. Там же на уровне ассоциации могут решаться вопросы по оценке квалифицированности врачей. Например, в нашей предвыборной кампании мы ратуем за то, чтобы лицензировать не медицинское учреждение, а врачей.

Ковид — не единственная проблема в Челябинской области

Все эти вопросы обсуждались на VI Межрегиональном форуме «Медицина, доступная каждому» в Екатеринбурге, организованном «Партией Пенсионеров» и «Обществом врачей России» в начале апреля 2021 года. В том числе речь шла о роли страховых компаний в медицинском обслуживании населения. Зачастую, они выступают в качестве «прокладки» между бюджетом России и пациентом. Но самое главное, по словам Степана Фирстова, прозвучала мысль, что здравоохранение должно стать частью национальной безопасности.

— В Совет безопасности России, на наш взгляд, должен войти министр здравоохранения. Наша задача обратить внимание на демографию, чтобы в России не просто рождались новые люди, но они были здоровыми, — уточнил Степан Фирстов.

Владимир Владимирский рассказал о необходимости создания профессионального врачебного сообщества Фото: Кирилл САДЫКОВ

Владимир Владимирский также выступил на форуме с докладом, в котором рассказал, что коронавирус — это не единственная проблема страны и региона в частности.

— Смертность от других заболеваний в Челябинской области не падает. Во многом это связано с тем, что из-за перепрофилирования больниц в ковидные госпитали люди не смогли вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь или попросту побоялись обращаться в пандемию в больницы, — поясняет Владимир Владимирский. — Необходимо решать проблемы с кадрами и обеспечением лекарствами, чтобы южноуральцы, особенно пенсионеры, могли лечиться амбулаторно. Нужно упорядочить деятельность аптек, чтобы пенсионеры своевременно, по льготным рецептам и бесплатно получали препараты. Я убежден, что государство должно помогать жителям страны.

Как добавил Степан Фирстов, часть предвыборной кампании «Партии пенсионеров» заключается в том, чтобы увеличить процент ВВП, который идет на здравоохранение — с 3% до 5%.

Три важных вопроса от читателей КП-Челябинск к депутатам «Партии пенсионеров»

Челябинское отделение «Партии Пенсионеров» не только прорабатывает важные для населения вопросы на законодательном уровне, но и точечно работает с обращениями граждан, в меру возможностей помогая им в решении их проблем. На пресс-конференции в КП-Челябинск депутаты ответили на несколько больных вопросов от читателей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вопрос: Когда, наконец, прекратятся поборы в виде комиссий за оплату услуг ЖКХ?

«Партия Пенсионеров» выступает против любых поборов, в том числе и в сфере ЖКХ. В предвыборной программе этой теме уделено много внимания.

— В данном случае, если речь идет о банковских комиссиях, наши возможности ограничены. Но есть множество обращений, которые касаются некорректного начисления платежей. Представьте, у бабушки пенсия 15 тысяч рублей, а платежи приходят на семь тысяч рублей. В таких ситуациях мы можем помочь разобраться. Потому что защита интересов старшего поколения — наша основная задача, — рассказал Владимир Владимирский.

Вопрос: Много лет отработал в шахте, но возникает вопрос, почему у московских пенсионеров пенсии выше, чем в Челябинской области? Неужели мы работаем меньше?

— На наш взгляд, пенсия должна начисляться равномерно без привязки к региону. И платить нужно не за возраст, а за стаж, — считает Степан Фирстов. — «Партия Пенсионеров» вообще выступает за ликвидацию Пенсионного фонда, как лишней структуры с большими издержками.

Вопрос: Получила квоту на замену коленного сустава. Живу в Саткинском районе, но пройти обследование у нас бесплатно практически невозможно. Нет кардиолога, нет МРТ и анализы надо сдавать в разных местах. Делают все, чтобы люди сдавали в частных клиниках.

— С такой проблемой сталкиваются жители многих городов, отдаленных от областного центра. Чем дальше — тем больше дефицит узких специалистов. Но даже наличие частной медицины не делает ее доступной для многих пенсионеров. Один прием — 5-7 тысяч рублей, — говорит Степан Фирстов. — В районах наблюдаются даже проблемы с получением первичной медицинской помощи. Но что сложного в том, чтобы отдать часть услуг, доступных по ОМС, в частные клиники? В нашем регионе власть будто в упор не хочет замечать этой возможности.

Как рассказал врач, травматолог-ортопед высшей категории, председатель Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области, член президиума РО ООО «Общество врачей» в Челябинской области Андрей Леготин, в прошлом году частная клиника, где он работает, получила квоты на протезирование опорно-двигательных аппаратов, но потом из-за «запятой» квоты отозвали.

Андрей Леготин утверждает, что частные клиники и ФОМС могут работать сообща Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Теперь люди, которые могли получить помощь быстро и на хорошем оборудовании вынуждены ждать своей очереди в других учреждениях, — говорит Андрей Леготин.

Кстати, в соседнем регионе — Свердловской области — такой проблемы нет. Там ФОМС и частные клиники работают сообща.

— Поэтому «Партия пенсионеров» предлагает включить представителя от частной медицины в коллегию минздрава, — добавляет Степан Фирстов.

Выборы в Госдуму РФ

С начала 2021 года «Партия Пенсионеров» начала подготовку к выборам в Госдуму РФ. Депутаты уверены, что повторят успех кампании сентября 2020 года — тогда партия участвовала в выборах в 9 из 11 регионов, и в семи случаях прошла 5% барьер.

— В этом году из 30 подобных выборов мы планируем участвовать в 27. И цель по 25 выборам в субъектах РФ пройти 5% барьер, — рассказал Степан Фирстов. — Параллельно будут идти выборы в Госдуму. Наша цель набрать 7% голосов, чтобы доля представителей «Партии пенсионеров» была не меньше, чем у других фракций. Мы начали свою работу в Челябинской области еще на этапе предвыборной кампании в региональное Законодательное собрание, потому что наши лозунги и убеждения не поменялись.

Как отметил Степан Фирстов, если партия наберет 3%, она получит федеральное финансирование, а если 5% — то группа депутатов пройдет в Госдуму.

В 2021 году "Партия Пенсионеров" участвует в выборах в Госдуму Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Соответственно наш вариант второй. Уже сейчас заметно, как мы усилили работу региональных отделений. Интересы, которые представляет «Партия Пенсионеров» представлены в названии. Мы не будем просто так говорить, что нужно сделать, а начнем делать. Поступим также как при вхождении в ЗСО Челябинской области. Тогда мы не стали долго ждать и сразу начали выявлять болевые точки и с ними работать.

На выборах в Госдуму «Партия Пенсионеров» присутствует в пяти округах, территориально это Курганская, Оренбургская и Челябинская области.

— Для нас ясны те кандидаты, которые будут представлять интересы партии. Все они достойные люди с большим опытом работы, у них за плечами есть профессиональный статус и уважение к старшему поколению, — говорит Степан Фирстов. — Наша партия идет за пенсионеров и их долгую жизнь. Мы бы хотели, чтобы пенсионеры в своем бархатном возрасте долго жили и стали опорой и мудростью государства. И особенно важно защищать их в нынешних условиях, под угрозой коронавируса.

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