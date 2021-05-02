Шли куда глаза глядят: В Челябинской области восемь детей заблудились на болотах

Детей пришлось переправлять через бурную реку Ай. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области компания из восьми детей в возрасте от 11 до 15 лет заблудилась на болоте. Ребята из Златоуста гуляли вдоль берега пруда, дорогу не запоминали и потеряли ориентиры.

— Шли без конкретной цели, дорогу не запоминали, а когда тропинка исчезла и превратилась в заболоченную местность подростки предпочли не вернуться, а продолжать двигаться дальше. За помощью обратились лишь когда окончательно заблудились и выбились из сил,- рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

К месту происшествия приехали спасатели ПСС Челябинской области, полиция и родители пятерых из «путешественников».

— Детей мокрых, замерзших, уставших на лодке, по два человека в один заход, перевезли через реку Ай, — сообщали в поисково-спасательной службе.

На берегу часть детей прямо из лодки спасателей забрали родители, остальных передали сотрудникам полиции.

За сутки спасателям пришлось искать еще и двух мужчин. В два часа ночи они поняли, что заблудились на акватории озера Большой Кременкуль. Катер, шедший со слов самих пострадавших «по навигационному оборудованию», оказался на суше в 20-ти метрах от кромки воды. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

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