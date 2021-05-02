Вырвали золото благодаря секунде: в Челябинске состоялась легкоатлетическая эстафета

Эстафета проходила в 88-й раз Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 2 мая, в Челябинске завершилась 88-я легкоатлетическая эстафета, велогонка и гонка на лыжероллерах. Погода подвела — лил дождь, но на настрое спортсменов он не сказался.

88 легкоатлетическая эстафета, 67 велогонка и девятая гонка на лыжероллерах. Такова статистика проведения майских состязаний в столице Южного Урала. По данным регионального министерства по физической культуре и спорту впервые легкоатлетическая эстафета прошла в Челябинске в 1928 году. В разное время забеги по тем или иным причинам не проводилось, в том числе, и в военное время, переносились — из-за непогоды или отменялись, как в прошлом году из-за пандемии.

На старт эстафеты выходили ведущие, легендарные спортсмены — шестикратная Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова, победительница Олимпийских игр Елена Елесина (прыжки в высоту), чемпион Европы по марафонскому бегу, участник двух Олимпиад Леонид Мосеев, чемпионка Европы Евгения Зинурова. призер чемпионата мира Василий Мизинов (спортивная ходьба), победитель «Бриллиантовой лиги» прыгун с шестом Тимур Моргунов.

В главном третьем забеге победу одержала команда УралГУФКа, выиграв у ЮУрГУ одну секунду. Бронзу завоевала команда «ДСТ-Урал». В первом самом массовом забеге «золото» у команды «Динамо», во втором смешанном лучшими стали спортсмены из школы-интерната спортивного профиля №1.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Золотой бегун - желанная награда. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

РАНЬШЕ ДАРИЛИ АВТО

В разные годы за победу на первом этапе главного забега спонсоры презентовали автомобили, выплачивали премиальные за командные победы, за победы на самых протяженных этапах. В этом году премиальные также предусмотрены премиальные за победы от администрации Челябинска. А вот автомобили меценаты уже давненько не выставляют в качестве главного приза. Кстати, прежде участники эстафеты бежали по проспекту Ленина — от площади Революции, до проходной ЧТЗ и обратно с разворотом у памятника Курчатову. Тогда протяженность эстафеты составляла почти 14 километров. Потом длину сократили — с разворотом на Комсомольской площади, а сейчас главную улицу Челябинска используют наполовину — старт с площади Революции, передача первого этапа здесь же (круг до ул. Васенко), далее до памятника Курчатову и обратно на площадь. Проспект Ленина на время проведения соревнований — с 11.00 до 14.00 был закрыт для проезда транспорта.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

НА БЕГОВЕЛАХ

В этом году на старт легкоатлетической эстафеты, велогонки и гонки на лыжероллерах на призы администрации Челябинска вышли почти 2500 человек. По словам главного судьи соревнований, директора СШОР №1 по легкой атлетике Виктора Стаценко на три забега зарегистрировались 122 команды (16 этапов — 10 мужских и шесть — женских). Протяженность дистанции эстафеты — около шести километров, столько километров преодолели лыжники, а велосипедисты — 18. Новшеством стал заезд детсадовцев на беговелах на площади Революции перед стартом эстафеты. Всем участникам вручили сладкие призы.

— Майская эстафета для каждого из нас это больше, чем соревнование. Это весенний спортивный праздник, добрая традиция, которая заложена в нас с самого детства. Ее хочется поддерживать и быть причастным к ней. Эти соревнования традиционно открывают летний сезон, — сказал перед открытием состязаний начальник городского спортуправления Максим Клещевников.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЗА «БРОНЗОВОГО БЕГУНА»

В первом самом массовом забеге бежали 62 команды ДЮСШ, сборные команды коллективов физкультуры предприятий и организаций Челябинской области, сборные команды учебных заведений Челябинской области), во втором смешанном 35 (сборные команды общеобразовательных школ), в третьем главном (сборные команды вузов Челябинской области, команды спортклубов и организаций региона, команды городов области, сборные команды ДЮСШ, сборные команды техникумов, колледжей) — 25.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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