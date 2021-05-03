В Курганской области увеличили награду за информацию о виновниках лесных пожаров

Ранее за сообщения о виновниках лесных пожаров платили 2 тыс. рублей Фото: Николай ХИЖНЯК

Губернатор Курганской области Вадим Шумков увеличил сумму вознаграждения за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров. Как сообщили в правительстве региона, ранее за это платили 2 тыс. рублей, а теперь — 10 тыс. рублей.

— Под сообщением информации понимается письменное заявление гражданина, направленное в правоохранительные органы или в Департамент природных ресурсов, содержащее сведения в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара, — уточнили в пресс-службе правительства Курганской области.

Выплаты гражданам будут осуществляться при наличии документа, который подтверждает возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении о виновниках лесного пожара.

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