Могут реагировать даже на рыб: главный пульмонолог Челябинска рассказал о факторах развития астмы

Для диагностирования астмы берут пробы на аллергены, так как люди-атопики находятся в группе риска. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Каждый первый вторник мая весь мир отмечает День борьбы с астмой. В 2021 году он выпал на 4 мая. Проблему роста заболеваемости и малой осведомленности людей об этом недуге обсуждают каждый год. Вот только вокруг астмы до сих пор много мифов. О самых распространенных из них, факторах риска и профилактике КП-Челябинск поговорила с главным внештатным пульмонологом управления здравоохранения администрации Челябинска Владимиром Антоновым.

Имеет значение генетика

— Факторов риска возникновения астмы очень много, и они участвуют в развитии этого заболеваемости у каждого человека по-разному, — рассказал Владимир Антонов. — Один из основных — генетическая предрасположенность. В один неблагоприятный для пациента момент происходит растормаживание механизмов развития астмы, и видим заболевание в такой развернутой клинической картине. Поэтому на приеме пациента с жалобами на приступы удушья — а это основное проявление бронхиальной астмы — мы всегда спрашиваем о его наследственности. Чаще всего, если у родителей заболевание проявилось в одном возрасте, то у детей это происходит значительно раньше. Генетика здесь имеет большое значение.

Есть зависимость развития и течения бронхиальной астмы и от пола пациента. Но в данном случае, по словам главного пульмонолога Челябинска, проявление болезни происходит в разном возрасте. В детстве чаще всего от приступов удушья страдают мальчики, во взрослом — женщины.

— Это связано с анатомическими особенностями развития респираторного тракта у детей, — объяснил Владимир Антонов. — К тому же зачастую в педиатрии высокий процент так называемой гипердиагностики, когда диагноз ставится необоснованно часто. Раз ребенок достаточно часто хрипит (что является и проявлением респираторного заболевания), значит это бронхиальная астма. Затем создается такая иллюзия, что со временем ребенок просто выздоровел.

Профессиональные факты риска тоже имеют место. Работа в контакте с большим количеством аллергенов (на промышленных предприятиях или тех же птицефабриках, например) является фактором развития астмы.

Триггеры приступов астмы

Чаще всего триггерами приступов удушья становятся факторы окружающей среды — различные аллергены, которых достаточно много.

— Самые распространенные — клещи домашней пыли, шерсть животных, — продолжает эксперт. — Причем люди с такой «махровой» аллергией могут реагировать даже на рыбок. Хитиновый покров образует, что волосяной покров, что у рыб чешую — это одно и то же. Поэтому пациенту с определенной аллергией (если он атопик и у него действительно бронхиальная астма) лучше от контакта с домашними животными отказаться. Правда, зачастую на прием приходят люди с душещипательными историями о том, как они не могут дышать и приступы удушья повторяются каждый день, но при этом дома целый зоопарк. Им сложно отказаться от привязанности к питомцам, но в случае с сохранением здоровья нужно правильно расставлять приоритеты.

Важно также знать, что распространенным аллергеном является грибковая инфекция. В старых домах особенно часто встречаются черные разводы около окон или в санузлах. А плесень — это живой организм, который выделяет токсины и аллергены.

— Если все это попадает уже на подготовленную почву пациента с тем же аллергическим фоном, то это тоже может явиться спусковым крючком, триггером, для развития и прогрессирования в последствии бронхиальной астмы, — добавил Владимир Антонов. — Причем, если грибок где-то под теми же обоями есть, это будет постоянно провоцировать обострение. Какие бы лекарства мы не назначали, ежедневный контакт с плесенью будет сводить все на нет.

День борьбы с астмой в 2021 году выпал на 4 мая Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Проявить себя астма может не только через обострение после контакта с аллергенами, но и на фоне психо-эмоциональных потрясений. Пусковым моментом может стать даже инфекционные заболевания — ОРВИ, грипп и ковид, протекающие с воспалением дыхательных путей.

— Именно поэтому лечение астмы проводится именно противовоспалительными препаратами, — добавил Владимир Антонов.

Профилактика астмы

Для профилактики приступов бронхиальной астмы главный пульмонолог Челябинска рекомендует создать гипоаллергенный быт. В первую очередь — убрать контакт с животными, избавиться от ковров в доме, регулярная влажная уборка квартиры (особенно в городе, где пыль скапливается очень быстро).

— Если у пациента появились какие-то симптомы, нужно идти к пульмонологу, проходить весь комплекс обследования на подтверждение или исключение диагноза «бронхиальная астма», — рекомендует эксперт.

Мифы, связанные с астмой

Считается, что астма — детское заболевание и взрослые им не болеют. Но Владимир Антонов говорит, что это не так. Есть случаи астмы с поздним дебютом, когда она проявляется в зрелом возрасте. Поэтому если у пациента нет проявлений с детства, это не значит, что они точно уже не появятся.

А еще есть мнение, что астма — последствие частых простуд. Оно близко к истине, так как они действительно могут провоцировать дальнейшие либо развитие бронхиальной астмы, либо утяжеление симптоматики.

Ошибочно считать, что астма — именно последствие аллергии, так как оба заболевания протекают параллельно.

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