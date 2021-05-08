Блогер Татьяна Марараш станет кандидатом от партии «Новые люди» в Челябинске

Татьяна Марараш. Фото: партия «Новые люди».

Более 40 человек со всей страны собрались в Москве, где проходят тренинги с лучшими медиаменеджерами и политтехнологами. В партии подчёркивают, что намерены подготовить кандидатов, хорошо знакомых с проблемами регионов. Одна из них - блогер Татьяна Марараш, которая занимается проблемами материнства и детства в Челябинске.

- Я ежедневно общаюсь с людьми, обсуждаю самые разные вопросы: от очередей в детских садах до экологии. Чтобы решить эти проблемы, необходимо обладать соответствующими полномочиями. Мне понравилась позиция партии «Новые люди», которая собирает тех, кто искренне хочет сделать жизнь лучше в городах и в стране в целом. Сейчас власть оторвана от людей, а временами и от реальности. Это необходимо изменить, - подчёркивает лидер общественного мнения из Челябинска Татьяна Марараш.

Фото: партия «Новые люди».

Стратегия опоры на региональных активистов, по мнению политологов, закрепит хорошие позиции Новых людей за пределами Москвы.

- «Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда «Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон, - считает политолог Валентин Бианки.

Фото: партия «Новые люди».

Новые люди не отрицают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут в первую очередь тех, кто уже проявил себя в общественной работе.

- Нас будут представлять свободные люди из регионов России, которые хотят реальных перемен в стране. С нами придут те, кто работал еще вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну, - заявил в эфире канала НТВ заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков.

До старта кампании в Госдуму ещё месяц, а Новые люди уже представляют своих кандидатов. Накануне федеральные СМИ сообщили о том, что народный мэр Сардана Авксентьева пойдет на выборы вместе с Новыми людьми. До этого о своем намерении баллотироваться от бирюзовой партии заявил бывший заместитель председателя партии Роста Александр Хуруджи.