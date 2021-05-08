Школьница из Челябинска, борющаяся с раком крови, встретилась с Михаилом Боярским

Фото: предоставлено Аленой Казанцевой

13-летняя Ксения Казанцева из Челябинска, борющаяся с раком крови, встретилась с артистом Михаилом Боярским. Девочка проходит лечение в федеральной клинике и временно проживает в хосписе — именно там была организована встреча. Детей собрали на благотворительную акцию «Добрый кофе», в ходе которой Ксюша пообщалась с Михаилом Боярским.

Поскольку девочка увлекается театром, ее вопросы коснулись творческой сферы. У Боярского она взяла пару советов по актерской игре, а сам артист рассказал, зачем он занимается благотворительностью, и почему это так важно.

— Пока я хожу на своих ногах, зарабатываю деньги, я творю добро и помогаю, а значит, я остаюсь счастливым человеком, как и многие, кто сегодня здесь собрался, — рассказал Михаил Боярский. — Я считаю, это обязанность каждого человека — помогать детям, которые по такой ужасной жизненной несправедливости оказались тяжело больны.

Как рассказали в фонде «Искорка», Ксюша лечилась от лейкоза три раза, дважды ей трансплантировали стволовые клетки, и целый месяц она пробыла в реанимации Санкт-Петербурга. Болезнь периодически отступала, в 2015 году девочка играла в спектакле «Искорки», но потом снова начиналось лечение. Врачи давали неутешительные прогнозы, поэтому Ксюше и ее маме приходилось принимать трудности с улыбкой — они вместе шутили, что в капельницах у девочки течет мед.

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