«Непередаваемые ощущения»: певица Юлия Савичева приехала погостить в родной Курган

Фото: instagram.com / yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева приехала погостить в родной для нее Курган. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram, приложив пару фотографий. По словам певицы, возвращаясь сюда, она испытывает непередаваемые ощущения, а в этот раз еще и расцвело дерево около подъезда, где росла Юлия.

— Весь день мы гуляли по городу с двоюродной сестрой. Прошли по нашим местам детства, были в ЦПКО, сходили на Тобол. Вспоминали, как играли и плавали, а сколько смешных и даже немного грустных моментов связано с этими местами. Посидели на берегу, поностальгировали, всплакнули, — призналась певица.

Фото: instagram.com / yuliasavicheva

Помимо сестры, в Кургане живут родители Юлии. Певица добавила, что город с каждым годом преображается, дороги становятся лучше, а улицы — чище.

Свою популярность Юлия Савичева приобрела в 2003 году. Тогда ей было 16 лет, и она дошла до финала проекта «Фабрика звезд — 2», где ее наставником был Максим Фадеев. Особенно успешной оказалась песня «Высоко», благодаря которой Савичева завоевала «Золотой граммофон». А в 2004 году девушка представляла Россию на Евровидении, правда, заняла лишь 11 место. Многие знают певицу из-за хита «Если в сердце живет любовь», ставшего саундтреком сериала «Не родись красивой».

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