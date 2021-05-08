Власти Челябинской области поздравили с 9 мая ветерана, умершего в январе

Фото: Екатерина ГУСЕВА / социальные сети

Власти Челябинской области поздравили с 9 мая ветерана, которая умерла в январе этого года. Поздравительную открытку от мэра и губернатора в социальных сетях опубликовала ее внучка, возмутившись произошедшим. В тексте ветерану пожелали здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.

— Вы перед тем, как поздравляете ветеранов ВОВ, проверяйте, живы они или нет, — написала женщина. — Моя бабушка умерла 15 января 2021 года.

Мы обратились в Министерство социальных отношений, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации. Там рассказали, что информация о смерти бабушки не поступила в базу данных.

— Списки ветеранов ВОВ для подготовки поздравлений составляют территориальные управления социальной защиты населения. Далее обязательно проводится сверка данных с информацией ПФР и ЗАГС через единую государственную информационную систему. К сожалению, в связи с техническим сбоем данные о смерти ветерана в систему не поступили, — рассказали в пресс-службе министерства. — Искренне сожалеем о случившемся и приносим извинения родственникам.

Сейчас в министерстве выясняют причины произошедшего, а также принимают меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

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