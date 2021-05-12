Андрей Потапов работал в администрации с 2016 года Фото: администрация Кургана

Сегодня, 12 мая, Андрей Потапов досрочно покинул пост главы Кургана — его заявление было рассмотрено на заседании городской Думы. Он решил отказаться от полномочий по собственному желанию. Работать в мэрии Потапов начал еще в 2016 году на должности руководителя администрации Кургана, а затем стал градоначальником.

— Вместе нам удалось сделать многое по созданию благоприятной городской среды, улучшению содержания дорог, модернизации городской инфраструктуры, ремонту и строительству учреждений социальной сферы, — сказал Потапов в заключении.

С завтрашнего дня временно исполнять обязанности мэра Кургана будет Елена Ситникова, которая сейчас является директором департамента социальной политики.

В прошлом году в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM в Челябинске) Андрей Потапов поделился основными принципами работы и рассказал, как нужно действовать, чтобы Курган перестали считать депрессивным местом.

— Я бы не сказал, что город депрессивный. Чтобы город отвечал взаимностью, его нужно полюбить. Если не любить свой город, то никогда ничего не будет. Деньги же всегда можно найти. Я стал руководителем администрации Кургана в сентябре 2016 года, было тяжело и сложно. Но с 2017 года мы постепенно стали реконструировать социальную сферу… знаете, бюджет не увеличился, мы научились на чем- то экономить, расставлять приоритеты и все начало получаться, плюс участие в федеральных программах, помощь правительства Курганской области, губернатора Вадима Михайловича Шумкова, естественно, сказалась. Финансовая поддержка действительно значима для города. И я уверен, что такими темпами, Курган через 2-3 года будет просто не узнать, — рассказал Андрей Потапов.

Если рассматривать успехи на посту главы города, сам Потапов особенно выделяет ремонт здания Дворца детского творчества, в котором с 2010 года не было занятий — он стоял аварийным. Однако позже его отремонтировали, теперь во дворце проводят около 500 мероприятий в год. Также преобразились лагерь «Звездный», Дом барона Розена и его исторический сад.

Андрей Потапов родился в Магнитогорске, а свою деятельность начинал в милиции — в 1993 году он устроился оперуполномоченным уголовного розыска. В итоге дослужился до полковника и даже стал начальником МВД по Республике Карелия.

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