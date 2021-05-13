«Один из группы пострадал»: туристка из Челябинска застряла в горах в Абхазии

Тургруппа состоит из семи человек - жителей Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга и Челябинска. Фото: МЧС Абхазии

Челябинка Наталья Южакова с туристами из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга отправились в поход в горы Абхазии. Но с одним из туристов случилось несчастье, сам спуститься с высокогорья он не может.

Вчера весь день сотрудники МЧС на вертолете искали туристов. Фото: скрин видео МЧС Абхазии

Поэтому вчера, 12 мая в 11:20 они обратились в МЧС за помощью. Весь день спасатели облетали на вертолете территорию, но туристов не нашли. Как сообщили КП-Челябинск в МЧС Абхазии, пострадавшего оставили в верховьях реки Гумиста, а остальные шесть человек вышли на связь и сейчас, 13 мая, спускаются вниз навстречу со спасателями.

Сейчас основная группа спускается навстречу МЧС. Фото: скрин видео МЧС Абхазии

— Из какого города пострадавший турист, мы пока не знаем. Как они его вообще оставили ночью в горах одного, непонятно. Сейчас туристы спускаются вниз, встретятся со спасателями в районе СухумГЭС и дадут координаты оставшегося человека. Но это будет нескоро, расстояние приличное, — рассказали КП-Челябинск в МЧС Абхазии, назвав имя туристки из Челябинска.

Все ли в порядке с туристкой из Челябинска станет известно позже. Фото: скрин видео МЧС Абхазии

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