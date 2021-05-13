Как купить билеты на матчи Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге: лайфхак от челябинца

Матчи пройдут в июне 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте УЕФА открылась продажа билетов на матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Речь идет об играх сборной Словакии против сборных Польши (14 июня) и Швеции (18 июня) — их перенесли в Россию из Дублина. Но первыми попасть на матч могут болельщики, чьи билеты аннулировали в связи с переносом игр — им на почту уже прислали специальный код доступа к покупке билетов. Однако есть и другой код, которым может воспользоваться любой человек. Именно так и сделал челябинец Артем. он поделился лайфхаком, как купить билеты на матчи Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге.

— Я увидел, что на сайте открылась продажа на матчи сборной Словакии, но чтобы купить их нужно ввести специальный код. Его разместили на словацкой версии сайта УЕФА, найти его не составило труда — он выделен огромными буквами. Я его использовал, и у меня открылся доступ к билетам, — рассказал Артем. — После оплаты на почту пришло письмо с подтверждением, а сами билеты пришлют в конце мая, они будут электронными. За дополнительную плату можно заказать сувенирные бумажные.

Чтобы приобрети билеты, сначала нужно завести аккаунт на официальном сайте УЕФА, а уже после отправляться на билетный портал. Там для доступа к покупке необходимо ввести специальный код для болельщиков сборной Словакии, который лежит в открытом доступе: SLOVENSKISOKOLI.

После введения кода откроется выбор билетов разных категорий. Цены на матч «Словакия — Польша» начинаются от 50 евро, а на матч «Словакия — Швеция» — от 40 евро, в одни руки отдают не больше четырех билетов. Уточняется, что сейчас заполняемость стадиона составляет 50%. Если к началу турнира этот процент уменьшится, то на матч попадут не все. Путем случайной жеребьевки доступ получит часть болельщиков, а остальным вернут деньги.

23 июня в Санкт-Петербурге пройдет еще один перенесенный матч между шведами и поляками, но информации по билетам на эту игру пока что нет. Будут ли еще продаваться места на матчи сборной России, тоже неизвестно.

Новости спорта читайте на сайте «Комсомольской правды» в специальном разделе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru