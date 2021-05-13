«Со щитами и в форме как у ОМОНа»: в центре Челябинска задержали молодых людей, инсценировавших разгон митинга

Часть участников были одеты в форму силовиков. У протестующих были плакаты на английском. Фото: ilya_kulpin/instagram.com

Утром в четверг, 13 мая, полиция задержала группу молодых людей, которые оделись в форму силовиков и инсценировали разгон митинга. Видео снимали возле развязки на Российской.

— Группа молодых ребят, больше 10 человек были одеты в форму как у ОМОНа. Знаков отличия не было. У них были каски и щиты — как у сотрудников, которые стоят в оцеплении, — рассказал источник КП-Челябинск в правоохранительных органах. — Инсценировали как сотрудники готовятся разгонять митинг. Одного краской намазали, типа он в крови. Плакаты были.

Часть отснятых кадров успели выложить в Сеть — видео появилось на странице фотографа Ильи Кульпина. На них «силовики» стучат дубинками, а перед ними — протестующие с плакатами на английском языке. Дозвониться до Ильи Кульпина не удалось.

Горожане, ставшие очевидцами действия, подумали, что митинг реальный. Но что это было на самом деле — пранк или съемки видеоклипа — предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Как рассказал наш собеседник, на щитах были номера. Не исключено, что это б/у экипировка силовиков.

— По номерам можно пробить, кому они выдавались, — отмечает он.

Молодых людей доставили в отдел полиции «Центральный». В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

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