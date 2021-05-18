Врачи сказали, что шансов нет: в Челябинске мальчик с опухолью мозга очнулся после трехмесячной комы

Максуту Куршеву предстоит долгая борьба за жизнь и здоровье. Фото: предоставлено фондом "Искорка"

Необыкновенная и полная чуда история произошла в Челябинске. Семилетний Максут Куршев с опухолью мозга, которого в ноябре 2020 года из-за осложнений врачи ввели в кому, очнулся спустя три месяца. Об этом КП-Челябинск рассказали в благотворительном фонде «Искорка», который помогал семье в тяжелой борьбе.

Неладное началось в июне прошлого года. Максут — средний ребенок в многодетной семье. Он готовился пойти в первый класс, играл с сестренками, бегал на улице — как и все дети. Семья живет в поселке Кременкуль под Челябинском. Но вдруг мальчик стал жаловаться на сильные головные боли. Через месяц появилось двоение в глазах, косоглазие, тошнота и рвота. Семья обратилась к неврологу по месту жительства. Их направили к нейрохирургу — подозревали, что мальчишка ударился головой и заработал легкую черепно-мозговую травму. Но МРТ показало узловое образование мозжечка.

— Максута экстренно прооперировали и удалили часть опухоли, — рассказывают в благотворительном фонде «Искорка». — Гистологию отправили для уточнения диагноза в ФНКЦ им. Д. Рогачева. Результат показал очень редкий вид опухоли — атипическая тератоидно-рабдоидная опухоль.

В ноябре 2020 года после двух блоков высокодозной химиотерапии опухоль уменьшилась в два раза. Но… начались осложнения — судороги, подскочило давление. Врачи решили ввести Максута в медикаментозную кому, а МРТ показала отек мозга. Через месяц реанимации мальчишку из Областной детской больницы забрали домой, где организовали уход. Приезжала паллиативная служба — проводили процедуры по уходу, обучили маму, помогали близким, поддерживали их психологически. Врачи честно сказали родителям, что шансов нет.

— В январе он внезапно открыл глаза! Потом смог шевелить руками и ногами. Начал садиться, сам есть, заговорил, — делятся радостью волонтеры.

Но не все так просто, вмешалась гидроцефалия. И сейчас Максута направили в нейрохирургию. Здесь ему установят шунт, чтобы убрать лишнюю жидкость от мозга. Это небыстрый процесс, и когда он закончится, мальчик вернется в онкоцентр, чтобы дальше бороться с опухолью. Дома Максута ждут сестренки двух и 13 лет.

— Максуту предстоит большая работа: после комы ему нужно заново узнавать этот мир, восстанавливать речь и другие навыки, — говорят в фонде. — Финансовая помощь семье уже оказана, нужны игрушки. И хотя ему 7 лет, то сейчас ему нужны игрушки для двухлеток — все, что можно трогать: мягкие шуршащие развивайки.

Связаться с фондом можно через группу во «ВКонтакте».

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