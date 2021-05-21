Топ-14 самых ярких событий лета-2021 в Челябинск

Лето обещает быть ярким. Фото: Cheladmin.ru

Лето в Челябинске обещает быть ярким. В основную афише мэрии в этом году включили 14 красочных мероприятий. Рассказываем, где можно провести время с детьми в ближайшие три месяца.

Фестиваль экстремальных видов спорта

Откроет череду летних мероприятий Фестиваль экстремальных видов спорта. Его проведут в скейт-парке на площади Революции 27 мая. Для отработки тюков, в том числе на велосипедах BMX, самокатах и роликах, уже смонтировали 11 фигур. Рядом организаторы обещают установить площадки для брейк-данса, граффитистов и зону отдыха со скамейками и деревьями в кадках.

— Открыт парк будет для всех любителей экстрима, как минимум, до конца лета, — заверили в мэрии.

Фестиваль детства

Большой праздник для детей и их родителей организуют в саду имени Пушкина 1 июня. Там в День защиты детей на главной сцене пройдет концерт с песнями и танцами. Гостей ждут игры и конкурсы с призами, аква-грим, необычные локации для фото и гигантские аттракционы. В программе — ярмарка хенд-мейда и сладкая вата для каждого маленького участника праздника.

Фестиваль русского фольклора и искусства

В парке Гагарина 12 июня в День России пройдет Фестивалем русского фольклора и искусства. Каждый здесь сможет прикоснуться к истории и быту русской культуры. Встречать гостей будут мастера и ремесленники, дети познакомятся с народными игрушками, обычаями и даже встанут в хороводы.

— На празднике будут работают мастерские, пришедшие смогут познакомится с старорусскими традициями, песнями и инструментами, а также поучаствовать в мастер-классах, — добавили в администрации Челябинска.

«Урбан Фест-2021»

Ярким завершением июня станет фестиваль современного спорта, искусства и музыки «Урбан Фест-2021». Он приурочен с Дню молодежи и пройдет 27 июня на парковке около ТРК «Горки». Как рассказали в администрации Челябинска, там организуют контесты по современным танцевальным направлениям и экстремальным видам спорта. В программе — соревнования по стритболу, кроссфиту, BMX, скейтбордингу, воркауту и скутерингу, заезды по картингу и мототриалу, батлы по хип-хопу и брейк-дансу, граффити-контест и концерт.

Сабантуй

С размахом 27 июня в парке Гагарина отметят и Сабантуй. В программе — песни, пляски, народные игры и угощения.

— Сабантуй давно стал общенародным праздником, объединяющим людей разных национальностей, — заметили в мэрии. — Кстати, в Челябинске он впервые широко праздновался в начале 20-х годов XX века.

Фестиваль песочных скульптур

Новинкой этого лета станет фестиваль песочных скульптур. Он станет подарком к юбилею Челябинска и будет идти на набережной реки Миасс с июня по сентябрь.

Концепция следующая: в Саду камней разместят 11 песчаных скульптур — символов основных вех развития Челябинска. Создавать их будут лучшие мастера со всей России. В композициях они отразят важные для области темы.

— Это металлургия, Танкоград, работа выдающегося физика-ядерщика Игоря Курчатова, Сказы Бажова и другие, — уточнили в городской администрации.

День семьи и экстрим-фестиваль

Сразу два события пройдут 10 июля в Челябинске. В парке имени Тищенко пройдет насыщенный спортивный праздник в честь Дня семьи, любви и верности, а на улице Комунны,92 на площадке скейт-парка в мастерстве посоревнуются представители роллерспорта, скейтбординга, скутеринга и ВМХ.

Юбилей зоопарка

7 августа челябинцев приглашают на День рождения зоопарка. Ему исполняется 25 лет, и по такому случаю для посетителей подготовили большой праздник. Секреты пока не раскрывают, но скучно точно не будет.

Международный день молодежи

15 августа в сквере на Молодогвардейцев отметят международный День молодежи. Там центр профилактического сопровождения «Компас» проведет интерактивные конкурсы и викторины, мастер-классы по творчеству и праздничный концерт. Активных участников ждут призы.

День физкультурника и всероссийский марафон

На площадке у ледовой арены «Трактор» 15 августа широко отметят День физкультурника. Спортивные школы города уже готовят для гостей мастер-классы, а участники ХV Всероссийского легкоатлетического марафона готовятся к старту на 42 километра.

— Организаторы ждут не менее 3000 участников всех возрастов, — отметили в мэрии. — Это могут быть как профессиональные спортсмены, так и просто любители бега и здорового образа жизни. При желании дистанцию можно будет сократить до полумарафона, все зависит от физической подготовки.

Выставка цветов и плодов

Пожалуй, самым красочным станет XX городская выставка цветов и плодов. Она пройдет 21 августа в парке Гагарина. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, профессиональные флористы рассмотрят проекты по улучшению ландшафтного облика Челябинска, выберут лучшую выставочную экспозицию, цветочный костюм, урожайный стенд, удивительный плод и цветочную клумбу.

День флага России

Финальным мероприятием лета станет арт-флешмоб в честь Дня Государственного флага России. 22 августа на театральной площади челябинцы выстроят из своих автомобилей слово «Челябинск». В программе — концерт, патриотические викторины и конкурсы.

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