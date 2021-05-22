Куда ушли со школьного двора: старшеклассники на Последних звонках облюбовали фонтаны и гольф-площадки

Последние звонки прозвенели в большинстве школ Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подростки с красными лентами, надетыми через плечо, заполонили парки Челябинска. Сегодня, 22 мая, в большинстве школ прозвенели Последние звонки. Мы тоже решили прогуляться, чтобы посмотреть, как старшеклассники, у которых еще впереди экзамены, празднуют окончание учебы.

В парке Гагарина сегодня отключили фонтан Фото: Кирилл САДЫКОВ

Не даром Последний звонок сравнивают с Днем ВДВ. «За 9в!» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Время пострелять Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто-то решил отпраздновать в кругу семьи Фото: Кирилл САДЫКОВ

На экзаменах придется соблюдать социальную дистанцию. А сейчас можно и толпой гулять Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторые пришли на чемпионат по киберспорту Фото: Кирилл САДЫКОВ

Гольф-клуб на минималках Фото: Кирилл САДЫКОВ

Впереди экзамены, но сегодня можно расслабиться Фото: Кирилл САДЫКОВ

Погода сегодня самая лучшая для прогулок Фото: Кирилл САДЫКОВ

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