Куда ушли со школьного двора: старшеклассники на Последних звонках облюбовали фонтаны и гольф-площадки

Последние звонки прозвенели в большинстве школ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Подростки с красными лентами, надетыми через плечо, заполонили парки Челябинска. Сегодня, 22 мая, в большинстве школ прозвенели Последние звонки. Мы тоже решили прогуляться, чтобы посмотреть, как старшеклассники, у которых еще впереди экзамены, празднуют окончание учебы.
В парке Гагарина сегодня отключили фонтан
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Не даром Последний звонок сравнивают с Днем ВДВ. «За 9в!»
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Время пострелять
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кто-то решил отпраздновать в кругу семьи
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На экзаменах придется соблюдать социальную дистанцию. А сейчас можно и толпой гулять
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Некоторые пришли на чемпионат по киберспорту
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Гольф-клуб на минималках
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Впереди экзамены, но сегодня можно расслабиться
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Погода сегодня самая лучшая для прогулок
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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