Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 мая 2021 11:04

В доме под челябинском нашли тело двухлетнего ребенка с ожогами

Его мать утверждает, что мальчик ошпарился водой во время купания
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мать мальчика утверждает, что он обжегся горячей водой

Мать мальчика утверждает, что он обжегся горячей водой

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В минувшее воскресенье в поселке Западный под Челябинском умер ребенок, которому было 2 года и 7 месяцев. На его теле обнаружены большие ожоги. Мать заявила, что ребенок обжегся горячей водой, когда мылся.

Однако у следствия другая версия.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»), — сообщил КП-Челябинск официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, семья неблагополучная.

— Мать ребенка на комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка, — рассказала Наталья Мамаева.

По информации КП-Челябинск, женщину лишили родительских прав в 2011 году. Сейчас этому ребенку 16 лет. В 2019 году горе-мать привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей уже по отношению ко второму ребенку, которого и нашли с ожогами. Во всех случаях причиной стало беспробудное пьянство.

— У них в доме одни пустые бутылки. Потому они и стояли на учете, — сообщил источник в правоохранительных органах.

От нынешнего мужа у нее есть годовалый малыш.

Прокуратура намерена дать оценку работы органов системы профилактики по защите прав ребенка и полноте проведенной работы с семьей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП