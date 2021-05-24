В доме под челябинском нашли тело двухлетнего ребенка с ожогами

Мать мальчика утверждает, что он обжегся горячей водой Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В минувшее воскресенье в поселке Западный под Челябинском умер ребенок, которому было 2 года и 7 месяцев. На его теле обнаружены большие ожоги. Мать заявила, что ребенок обжегся горячей водой, когда мылся.

Однако у следствия другая версия.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»), — сообщил КП-Челябинск официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, семья неблагополучная.

— Мать ребенка на комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка, — рассказала Наталья Мамаева.

По информации КП-Челябинск, женщину лишили родительских прав в 2011 году. Сейчас этому ребенку 16 лет. В 2019 году горе-мать привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей уже по отношению ко второму ребенку, которого и нашли с ожогами. Во всех случаях причиной стало беспробудное пьянство.

— У них в доме одни пустые бутылки. Потому они и стояли на учете, — сообщил источник в правоохранительных органах.

От нынешнего мужа у нее есть годовалый малыш.

Прокуратура намерена дать оценку работы органов системы профилактики по защите прав ребенка и полноте проведенной работы с семьей.

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