Ползком и в костюме – к победе: «Комсомольская правда» провела семейные соревнования «Маленький чемпион»

Маленькие чемпионы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ради чего челябинские малыши готовы уверенно ползти вперед? Думаете, ради погремушки, мячика, а, может, пульта от телевизора или мобильного телефона? На первом месте оказались мамины и папины родные руки. В этом мы убедились на соревнованиях «Маленький чемпион», который «Комсомольская правда-Челябинск» проводит уже в 12-ый раз.

«Маленький чемпион» — большой семейный праздник. На нем глаза горят не только у детей, но и родителей. По традиции соревнования проводятся в разных возрастных группах, начиная от малышей, которые еще и ходить-то не умеют.

Дракончик оказался самым шустрым. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Забег в ползунках — всегда самое азартное соревнование. Здесь судей каждый год ждут сюрпризы, ведь на старт могут выйти и маленькие дракончики, и зайчики, и пчелки, и, конечно, супермены и принцессы. Попробуй таких заставить проползти по дорожке. У каждого свой характер, поэтому родители придумывают разные мотиваторы. Мамы и папы заготавливают целые пакеты вещей, которые могут заинтересовать малыша и привести его к победе.

Без телефонов теперь никуда. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Оказалось, что самые любимые игрушки у нынешних годовасиков — пульты и телефоны. Но даже они срабатывали не всегда. Некоторых участников пришлось довольно долго уговаривать перестать «читать» надписи на дорожке и глядеть по сторонам. Самым верным способом довести чемпиона до финиша оказалось проверенное — протянуть к нему ручки.

Ползти или нет? Фото: Кирилл САДЫКОВ

На дорожке дочка члена олимпийской сборной по фристайлу Юлии Ливинской.

— Малышей не надо тренировать, они сами активные, — улыбается спортсменка.

Мы спросили у Юлии совета, что делать, если ребенок не выиграл и рыдает.

— Все зависит от характера ребенка, думаю, нужно объяснять, что впереди будут еще соревнования, можно потренироваться получше и все получится.

Юлия Ливинская воспитывает двух маленьких чемпионок. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Соревнования «Маленький чемпион» превратились не только в спортивное состязание, но и в битву стилистов. Участники пришли в костюмах, часть из которых оказалась в единственном экземпляре.

Полина пришла в костюме «Чистюля». В свои четыре года она уже умеет вытирать пыль и подметать крошки.

— В пятницу узнали, что будет соревнование, быстро придумали такой образ. На него ушло около 60-70 губок, — рассказала мама девочки Марина.

Получился яркий образ. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Трехлетний Константин важно расхаживает в образе пожарного, следит за порядком.

— Это магазинный костюм, но сын его сам выбирал. Не знаем, кем будет по профессии, но, видимо, ближе к военное теме, — делится мама Олеся.

Этот костюм наш маленький чемпион выбирал сам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Годовалый Дмитрий уверенно держится в костюме…машины, тем более у него большая группа поддержки — старший братик в костюме экскаватора и родители в касках.

— Дети любят играть с машинками, поэтому сшили им такие костюмы, — рассказал мама.

Вот это семейная поддержка! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Трехлетняя Наталья могла бы легко выиграть забег, ведь в новом образе она легкая, как пушинка.

— Купили шарики, чтобы делать водные бомбочки, а потом пришла в голову идея применить их по-другому. Ну и цвет волос выбрали, — рассказала мама Наталья.

В таком наряде главное - не улететь. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На подиум выходит настоящий пиратский клан. Оксана с супругом, две дочки и четырехмесячный сыночек:

— Мы не первый год участвуем, сначала со старшей дочкой, которой теперь шесть лет, приходили, потом со средней, надеемся, что еще придем. Образы придумываем разные, до этого были моряками, в костюмах в восточном стиле, в стиле кукол LOL.

Одни из самых опытных участников. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Маленькая Станислава пришла в эксклюзивном наряде — вязаном костюмчике.

— Это бабушка у нас постаралась. Ручная работа, — объясняет мама девочки Любовь.

"Маленький чемпион" - это всегда радостно Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока на стартовых дорожках кипели страсти, ребята, участвующие в других возрастных категориях, могли развлечься с пользой. Партнер чемпионата «Беби-клуб» — сеть детских клубов с авторской системой развития интеллекта — подготовил для участников развивающие игры. В самом клубе для каждого возраста разработана программа занятий, которая учитывает психологические и физиологические особенности малышей. Заниматься могут детки от 8 месяцев до 7 лет!

Куда же без поддержки пап? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Доползти - не поле перейти. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Компания «ИНВИТРО» подготовила промоплощадку с мягкими креслами, фотозоной и интерактивной выставкой для деток от 3 до 12 лет. Там же можно было измерить температуру всем желающим с помощью инфракрасного градусника. Самые маленькие гости получали в подарок погремушки, ребята постарше — карандаши и раскраски. А еще «ИНВИТРО» предоставили призы победителям — сертификаты на сумму 3000 руб. за 1 место , 2000 руб. за второе, 1000 руб. за третье.

Компания INVITRO подарила участникам много подарков Фото: Кирилл САДЫКОВ

Клиника «Источник» приготовила для детей подарок — запас аскорбинок, которые раздавал большой лисенок. А взрослые могли получить консультацию врача. Ведь в «Источнике» действует более 70 комплексных программ для детей любого возраста. Это и плановые комиссионные осмотры (в том числе, в ясли, школу, вуз), и локальные комплексные предложения, например, для деток, имеющих сложности с засыпанием, пищеварением и так далее. Сюда же обращаются и за вакцинацией от различных инфекций, включая прививки от менингококка или ветряной оспы.

Аскорбинки, подаренные "Источником", лишними точно не будут Фото: Кирилл САДЫКОВ

Компания «Бибиколь» представило продукцию для малышей — всевозможные пюре для первого прикорма и смеси на основе козьего молока.

"Бибиколь" вручила участникам пюре для первого прикорма и смеси на основе козьего молока. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Обувь марки «Юничел» родители знают и ценят, поэтому с удовольствием фотографировались с веселым ботинком. Выполненная из натуральной кожи, с анатомической стелькой и легкой амортизирующей подошвой, а также удобными застежками — обувь «Юничел» соответствует требованиям ГОСТа и модным тенденциям. Уже сейчас во всех магазинах «Юничел» представлена детская летняя коллекция.

Обувь "Юничел" челябинцы любят Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще подарки предоставили детская стоматология «БЕЛЫЙ КИТ» — место, где можно абсолютно все узнать о стоматологическом здоровье ребенка. Здесь все сделано для детей. Посетив клинику Белый кит, ребенок не только улучшит состояние полости рта, но и получит множество положительных эмоций. Ведь в клинике ест интересная детская комната, проходят уроки профилактики и здоровья, а лечение проводится в формате игры.

"Самоцветы" тоже приготовили подарки для участников Фото: Кирилл САДЫКОВ

Наш «драгоценный» партнер — сеть салонов ювелирных украшений «Самоцветы» — это более 40 магазинов в городах Челябинской и Курганской областей. Здесь вы непременно найдете достойные подарки для своих любимых. В том числе для юных принцесс и маленьких модниц.

Для гостей было много сюрпризов Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще один партнер чемпионата — любимые место у детей — КРК «Мегаполис». Хорошо организованная инфраструктура развлечений, высокая степень надежности оборудования и высокий уровень безопасности комплекса — здесь есть все составляющие для полноценного активного отдыха.

В каких только костюмах ни приходили участники Фото: Кирилл САДЫКОВ

На память у чемпионов остались также отличные эмоции от детского центра развлечений «Хлоп-топ» и подарки от магазина постоянных распродаж «Галамарт».

Малышам праздник пришелся по вкусу Фото: Кирилл САДЫКОВ

Наши чемпионы! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Доктора вызывали? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Руки мамы - главный мотиватор Фото: Кирилл САДЫКОВ

Без феи не обходится ни один праздник Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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Полный фотоотчет по ссылке.

До встречи в следующем году!

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