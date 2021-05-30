В столкновении трех фур на М-5 в Челябинской области погиб один человек

Один человек погиб, еще один пострадал. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в районе поселка Витаминный сегодня, 30 мая, столкнулись три большегруза. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по региону, один человек погиб, еще одному участнику аварии понадобилась помощь медиков. Последствия случившегося попали на видео.

Серьезная дорожная происшествие, по свидетельствам очевидцев, произошло на 1835 километре трассы. Из-за этого при движении из Челябинска в сторону Чебуркуля образовались километровые пробки.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

— Фура снесла ограждение в районе проведения дорожных работ, а потом сбила с дороги машины, — пишут очевидцы в социальных сетях. — Автомобилей встали в пробке, которая вытянулась на два километра. Некоторые начинают объезжать затор по окрестным полям.

Сообщается также, что полоса перекрыта после поселка Биргильда по направлению на Уфу.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об аварии подтвердили.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Skania по неустановленным причинам пробил дорожное ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с одним из большегрузов, — рассказали в полицейском главке. — Затем совершил лобовое столкновение со вторым грузовым транспортным средством.

В результате ДТП погиб один из водителей большегрузов. О ком именно идет речь, в ГУ МВД не уточнили.

— В результате аварии еще один человек пострадал, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону. — По факту ДТП проводится проверка. На месте работ сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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