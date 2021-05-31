«Комсомолка» с инспекторами ГИБДД и официальным дилером Skoda поздравили челябинцев с днем защиты детей

Сегодня «Комсомольская правда» вместе с сотрудниками ГИБДД и компанией «Яромир Авто» — официальным дилером Škoda — поздравили челябинцев с наступающим днем защиты детей. В преддверии праздника автомобилистов останавливали на дороге, но не для проверки документов или оформления протокола, а для вручения подарков.

— Я еду и думаю, почему меня останавливают, где я нарушила? А потом сказали, что поздравляют с праздником и вручают подарок! Я так обрадовалась сразу, очень приятный сюрприз. Спасибо вам большое, — поделилась эмоциями челябинка Татьяна.

Таких сначала недоумевающих, а потом расплывающихся в улыбке водителей сегодня было несколько десятков. Помимо поздравления, инспекторы напомнили автомобилистам о том, как важно обеспечить безопасность для своих маленьких пассажиров. Ведь цель нашей акции — не только вручение подарка, но и профилактика правонарушений в части перевозки детей.

К счастью, сегодня нарушителей среди водителей не оказалось, и их дети ехали в машине по всем правилам. Поэтому можно сказать, что подарок они по-настоящему заслужили. В этот раз компания «Яромир Авто» приготовила набор, который придется по душе детям любого возраста. Здесь и фирменная кружка, и удобная сумка для обуви, в которой можно носить сменку в школу или на спортивную секцию, а также набор стикеров, книжная закладка и раскраска.

— У меня двое детей, и оба сейчас в детском саду. Ездят они со мной всегда в специальных креслах, вот здесь, — рассказал автомобилист Владимир, указывая на заднее сиденье. — А подарок я им передам. Думаю, они обрадуются.

Некоторым детям удалось получить подарки сразу в руки. С особым интересом ребята разглядывали стикеры и картинки, которые им предстоит раскрасить. После этого вместе с родителями они садились обратно в машину, надежно пристегивались и отправлялись в путь.

Согласно закону, для детей до 12 лет в автомобилях должны быть предусмотрены специальные кресла, а ребятам постарше необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Особенно бдительными в этом вопросе нужно быть водителям, ведь вся ответственность за жизнь и здоровье ребенка лежит на них. Помимо этого, нарушение карается штрафом от трех тысяч рублей.

Это уже не первая акция, которую «Комсомольская правда» организовывает совместно с ГИБДД и компанией «Яромир Авто». Ранее мы проводили рейд в преддверии 1 сентября и призывали водителей быть особенно внимательными возле учебных заведений и на пешеходных переходах, где можно встретить школьников.

Официальный дилер марки Škoda в Челябинске компании «Яромир Авто».

Яромир Авто

Официальный дилер Skoda

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