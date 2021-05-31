В Курганской области мать избила малолетнюю дочь на людном пляже

Фото: скриншот с видео / vk.com/plohie_novosti_18

У пользователей соцсетей вызвало негодование видеоролик, на котором мать избивает свою дочь на одном из щучанских пляжей в Курганской области. На кадрах видно, как женщина силой ведет девочку к расположенному неподалеку места отдыха с вещами.

Однако в какой-то момент пленница вырывается и убегает. Женщина пускается в погоню и через несколько секунд настигает дочь у автомобильной дороги. После этого начинает избивать своего ребенка — наносит удары со всей силы по лицу и по спине. Отдыхающие на пляже люди и проезжающие мимо автомобилисты поначалу не обращают внимание на происходящее. Девочка уже начинает плакать.

Через несколько минут в происходящее вмешивается женщина, которая отдыхала неподалеку. Она пригрозила вызвать полицию, в случае если избиения девочки продолжатся и дальше. И только после этого мать ребенка успокоилась.

Роликом, размещенным в соцсетях, заинтересовалась полиция. По факту произошедшего проводится проверка.

— Личность женщины была установлена. В отношении нее проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области. — Ранее семья в поле зрения полиции не попадала, она характеризуется как относительно благополучная.

Сейчас с девочкой все в порядке. На время разбирательств она временно проживает у своих родственников.

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