Фонтан эмоций: в Карабаше на новой площади города отгремел летний фестиваль

Необычный фонтан на центральной площади Карабаша - одно из мест притяжения и детей и взрослых. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Радости нет предела. Детвора готова часами бегать и веселиться в «сухом фонтане». Слышали о таком? Это когда водные струи вырываются из-под земли. Ребятня сразу понимает суть игры — главное вовремя увернуться. Кому-то удается, кому-то нет. Родители через какое-то время едва ли не силком оттаскивают детей, переодевая их в сухую одежду… Но сколько восторга!

Ночью фонтан звучит играет красками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уникальный фонтан в Карабаше официально запустили во время недавнего летнего фестиваля.

ПЛЯШУЩИЙ И ПОЮЩИЙ ФОНТАН

Семьи с детишками, молодежь — все пришли на летний фестиваль отдохнуть и развлечься. А еще посмотреть на «главного героя» праздника — «сухой фонтан». Это непривычная для многих чаша с бассейном, из которой поднимается столб воды. Здесь фонтан бьет из-под земли — на вымощенной площади, по которой гуляют люди. Фонтан не просто плещет вверх, а может «плясать» под музыку, а еще и синхронно играть светом. Таких фонтанов пока нет на Урале.

Фото на фоне фонтана - круто! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь его построили и запустили за полгода. Руководитель проекта Александр Горбунов сам родом из Карабаша. Он рассказал, что их компания в прошлом году построила в городе и Аллею ветеранов с зонами активности и историческими стелами, сейчас занимается ремонтом и строительством дорог.

Руководитель проекта строительства фонтана Александр Горбунов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Этот фонтан необычный и уникальный. Он полностью автоматизирован: подача воды, пополнение системы при необходимости, фильтрация через кварцевые пески. Под землей целая система труб и насосного оборудования. Это довольно сложная, но надежная система. Всем руководит компьютер, куда закачены необходимые программы, синхронизированные с той или иной звуковой композицией — классической музыкой, современными треками, с цветовой гаммой (на каждую струю по четыре светодиода с широким спектром). Скажем, в определенное время включится режим «шоу-программа» и фонтан заиграет новыми красками. Специальные контроллеры руководят всем процессом — включают и выключают режимы. В компьютер загружено 30-минутная музыкальная программа. Мелодии звучат через динамики, установленные по периметру площади. При необходимости композиции можно менять для проведения того или иного мероприятия, — рассказал о функциональных возможностях фонтана на центральной площади Карабаша Александр Горбунов.

Детвора не "вылезала" из фонтана до ночи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛЮДИ ХОТЯТ ЗДЕСЬ ЖИТЬ

Фонтан — главный герой праздника, действительно стал кульминацией фестиваля. Но здесь же, на центральной площади, развернулось и не менее яркое действо — концертная программа с конкурсами, призами и подарками, танцевальным флешмобом и дискотекой. А еще захватывающее байкер-шоу. В финале, когда уже порядком стемнело, — фаер-шоу и салют... Летний фестиваль ярко «отгремел» в минувшую пятницу в Карабаше. На центральной площади города, которая недавно была построена на месте пустыря, собрались более трех тысяч горожан и гостей Карабаша.

Концертная шоу-программа собрала тысячи зрителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Байкер-шоу на центральной площади Карабаша. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владимир Беспалов работает на заводе «Карабашмедь» плавильщиком. Пришел на летний фестиваль вместе с супругой и двумя маленькими детьми.

Детский городок на центральной площади Карабаша. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы здесь рядом живем — до площади рукой подать. С начала весны с детьми здесь гуляем. Им тут есть, где побегать, поиграть в детском городке, и нам — отдохнуть. Водим сынишку и дочурку в игровой парк в ТРЦ «Медь». Наши знакомые с детьми из других частей города тоже здесь собираются. Почти каждые выходные проводят праздники, развлекательные мероприятия. Еще несколько лет назад в городе и сходить было некуда. Сейчас совсем другое дело, — рассказывает Владимир Беспалов.

Ольга Колобухова пришла на праздник детьми. В их семье их семеро! Младшей — полтора года, старшей — 15 лет. Ребятня то и дело шустро забегала в фонтан, стараясь не попасть под струи воды, гоняясь за такими же мальчишками и девчонками.

Ольга Колобухова пришла на праздник детьми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Раньше люди уезжали из Карабаша в другие города. Сейчас город преображается. Видно, что люди хотят здесь жить, — говорит Ольга Колобухова.

ВМЕСТО БОЛОТА

Глава Карабаша Олег Буданов отметил, что открытие фонтана — это очередное знаковое событие для горожан. Жители с интересом следили за тем, как строится новая центральная городская площадь, фонтан, большая детская игровая площадка. Прежде на этом месте был заболоченный пустырь. Жители по-простому называли его «болотом».

Глава Карабаша Олег Буданов рассказал о том, как обновляется город. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Перед тем как начать строительство и реконструкцию площади Карабаша, мы провели опрос горожан на сайте администрации, в социальных сетях. На первом месте этого голосования оказался фонтан. И не обычный фонтан, скажем, в виде чаши, а современный, максимально удобный — светомузыкальный, пешеходный... Когда специалисты тестировали оборудование, производили наладку фонтана, детишки спрашивали: а можно мы здесь будем ходить? Им с улыбкой отвечали: не можно, а нужно, — поделился впечатлениями Олег Буданов. — За последнее время в городе произошли очень большие изменения: реконструированы два детских сада, построена Аллея ветеранов, ТРЦ «Медь» с уникальным для Урала лазерным кинотеатром, физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург», площадки для игры в футбол и хоккей, обновляются дороги, благоустраивается территория, строится новый жилой комплекс. Все это благодаря Русской медной компании. В целом происходит полноценное преображение города. Возрождение, обновление. Как угодно можно называть. Таких активных, масштабных изменений для 10-тысячного Карабаша не было, уверен, со времен его образования. Таким проектам обновления, без сомнения, может позавидовать любой крупный город! Многие проекты уникальны и реализуются впервые на уровне муниципалитетов России.

На летний фестиваль в Карабаше горожане начали собираться к шести вечера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Буданов рассказал, что сегодня посмотреть на обновленный Карабаш приезжают жители соседних городов — Кыштыма, Миасса, Златоуста, Каслей, даже из Челябинска. Те, кто отдыхает на ближайших озерах, скажем, в санаториях, на базах отдыха на Увильдах, сейчас с удовольствием едут в Карабаш, чтобы сходить, к примеру, в кино, в игровой парк «Пампасы», или в детский городок на центральной площади. И, конечно же, увидеть светозвуковой фонтан — место притяжения детей и взрослых.

— Сами жители говорят, что еще лет пять назад они не представляли, что такие обновления возможны. Это целые пространства, которые создают новый облик Карабаша. Это привлекает не только жителей, но и гостей нашего города, — подчеркнул Олег Буданов.

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ МОНОГОРОД

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Тарасова вместе с горожанами отдыхала на празднике и рассказала, что в социальных сетях карабашцы выкладывают фотографии, делятся впечатлениями о том, как обновляется их город. Приглашают всех своими глазами увидеть, как преображается Карабаш.

Елена Тарасова на летнем фестивале в Карабаше поделилась своими впечатлениями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодняшний городской праздник только подчеркивает те обновления, которые происходят в городе. Русская медная компания показывает, что такое социально ответственный бизнес. РМК вкладывает значительные средства, ресурсы в реализацию социально значимых проектов. Все это полностью меняет имидж территории. Все, что сегодня происходит, для людей это очень важно. Карабаш сегодня — это самый динамично развивающийся моногород в Российской Федерации. Его инфраструктура меняется именно в соответствии с новыми, современными тенденциями. Важно, что все это делается для горожан, ведь любая инфраструктура бесполезна без жителей. И сейчас есть довольно много историй, когда люди возвращаются обратно в Карабаш. Здесь создается все для того, чтобы жить в комфортных условиях для людей всех возрастов.

Анна и Алексей Мотовиловы с двумя маленькими дочками приехали в Карабаш из Челябинска. Анна здесь выросла, потом вышла замуж, уехала в областной центр. А сегодня пригласила мужа приехать на городской праздник.

Анна и Алексей Мотовиловы с двумя маленькими дочками приехали в Карабаш из Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я не ожидала, что за такое короткое время мой родной город так преобразится. Супруг тоже удивлен. Говорит, что теперь будем приезжать сюда чаще. Есть куда с детишками сходить, где отдохнуть, погулять, Уверена, что Карабаш будет и дальше обновляться. Уже скоро здесь построят бассейн. Это просто здорово! Завод развивается, используются экологически чистые технологии, отвалы сверху засыпаются черноземом, на них уже зеленее трава, высаживаются кустарники, деревья, строятся дороги. Знакомые говорят, что и не думают уезжать отсюда. Есть работа, хорошая зарплата, все условия для комфортной жизни. Это человеку и нужно.

Огненное шоу на центральной площади Карабаша. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фаер-шоу завораживает. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТРЦ "Медь" выглядит ярко и привлекательно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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