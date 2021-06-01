Били ногами и душили: семиклассницы в Челябинской области жестоко избили 13-летнюю девочку

За избиением наблюдали другие подростки. Фото: скрин видеозаписи "Агентство чрезвычайных новостей"

В Верхнем Уфалее Челябинской области две семиклассницы решили разобраться с 13-летней школьницей. Разобраться по-мужски — кулаками. Одна из них била руками и ногами девочку, а потом и вовсе начала душить. Другая в это время снимала все на видео, чтобы потом выложить в интернет. На записи видно, что у детской «бойни» есть и зрители — несколько подростков спокойно стоят и наблюдают за избиением.

История произошла еще неделю назад, но мама девочки решила придать дело огласке только сейчас. В итоге Следственный комитет забрал материалы дела у полиции и начал доследственную проверку.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Мы попытались связаться с мамой девочки, но она, только услышав, что звонят журналисты, сразу бросила трубку. В Управлении образования Верхнего Уфалея сообщили, что ситуацию комментирует только управляющий Наталья Пруцких, которую спешно вызвали в мэрию.

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