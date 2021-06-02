Полетели! В аэропорту Челябинска открыт международный терминал

Аэропорт Челябинска - один из лучших в стране. Фото: gubernator74.ru

Сейчас уже и не верится, что несколько лет назад все вылеты, и внутрироссийские, и международные, в аэропорту Челябинска были из одного терминала. А теперь регион получил два современных комплекса по отправке и прибытию воздушных судов. 31 мая официально открыт реконструированный международный терминал. В нем очень просторно: пассажиры точно не заденут друг друга плечами и чемоданами; светло и комфортно. Причем не только гостям, но и сотрудникам.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

Напомним, что реконструировали аэропорт два года. Внутренний терминал воздушных линий — здание с пропускной способностью более 2 млн пассажиров в год, площадью более 16 тыс. кв. м. Только инфраструктура. Например, четыре телетрапа. Построен перрон с 30 местами для стоянки судов, в том числе широкофюзеляжных: для них есть 11 стояночных мест.

Современное оборудование аэродрома принимает суда в любую погоду, обеспечив челябинскому аэродрому категорию IIIА Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Обновленный терминал представили заместителю министра транспорта РФ Игорю Чалику и губернатору Алексею Текслеру. Как подчеркнул Чалик, челябинский аэропорт будет удобным с транзитной точки зрения. Например, по маршрутам Сибирь — Средняя Азия, Дальний Восток — южные и западные регионы России, дальнего зарубежья.

— Аэропорт Челябинска сейчас один из самых современных в России. Все тяготеющие к Челябинску жители нашей страны должны им воспользоваться, — сказал Чалик.

Обновленное пространство международного терминал осмотрели заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик и губернатор Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru

РЕШИТЬ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

Расчетный пассажиропоток челябинского аэропорта со вводом международного терминала увеличен в два раза: с прежних 1,7 млн в год до более 3 млн пассажиров в год мы можем принимать и обслуживать.

Для развития загрузки челябинского аэропорта губернатором поставлено несколько задач.

Во-первых, нужно расширять маршрутную сеть из внутреннего терминала. Вместе с федеральным Минтрансом власти региона активно развивают программу субсидированных рейсов. Причем сейчас субсидируемые направления переходят в разряд коммерческих, и регион с поддержкой развивает новые маршруты по нашей большой стране, расширяя программу полетов.

В 2021 г. регион субсидирует 14 маршрутов из Челябинска и три из Магнитогорска.

— С каждым годом мы расширяем это направление, давая возможность нашим жителям и гостям региона прилетать к нам напрямую, — говорит губернатор.

Еще одна задача — развитие международной программы полетов. В полетной программе — большинство направлений по СНГ, Каир (Египет), Ларнака. Следуя решениям федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, будут открываться новые маршруты и направления.

— Я уверен, мы будем летать из Челябинска по любым направлениям. Как и из Магнитогорска. Совместно с Минтрансом РФ мы начинаем серьезную модернизацию аэродромного комплекса в Магнитогорске, расширяя сеть полетов и по субсидируемым, и по коммерческим направлениям. Аэропорт Магнитогорска удобен расположенной рядом Башкирии. Сейчас заканчиваем решение задач в Челябинске, начинаем работать в Магнитогорске. Все наши авиагавани обязательно будут развиваться, — подчеркнул губернатор.

Ведет региональное правительство переговоры со всеми авиакомпаниями по заходу в регион в качестве базовой. Откликнулась Red Wings — базирует некоторые самолеты в Челябинске. Идет работа с авиакомпанией «Победа».

Места в новом терминале так много, что пассажира не заденут друг друга ни локтями, ни чемоданами. Фото: Инна КУМЕЙКО

ЦИФРА ДНЯ

1,1 млрд руб.

стоит реконструкция международного терминала челябинского аэропорта. Средства, собственные и заемные, вложены собственником — компанией «Новапорт».

424 млн руб. в техническое перевооружение пункта пропуска вложено федеральным бюджетом(в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»).

Площадь международного сектора

15,2 тыс. кв. м (было 4,6 тыс. кв. м).

Количество кабин паспортного контроля

20 шт. (было 11 шт.).

Пропускная способность пас./ч — 400 (было 220).

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