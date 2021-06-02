Пели песни, пили колу и боржоми: челябинка установила рекорд, за сутки намотав по стадиону 252 км

Александра Овсянникова за сутки пробежала 252 км 511 м. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Рекордсменка не выглядит на 27 лет, максимум лет на 20. Стройная, подтянутая, ни грамма лишнего веса. И такие вот девчата способны пробежать за сутки 252 километра (расстояние от Челябинска до Кургана), лишь несколько раз остановившись, чтобы перекусить. В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Александра Овсянникова и ее тренер Евгений Аллеборн рассказали, как можно бежать на протяжении целых суток. Заметим, что средний темп спортсменки, которая еще недавно занималась спортивной ходьбой, был 5 минут 40 секунд на километр. И это учитывая остановки на перекус. Такой темп даже для тех, кто активно занимается спортом, считается довольно приличным, учитывая длительность бега. А здесь больше 250 километров. Новый рекорд России был установлен в начале мая на чемпионате страны на одном из стадионов в Москве.

Александра Овсянникова выиграла "золото" с новым рекордом России в суточном беге. Фото из архива А. Овсянниковой.

Не поверите, но Александра начала бегать всего полгода назад. Не удивляйтесь, до этого девушка активно выступала в соревнованиях по спортивной ходьбе. Прошлой осенью на чемпионате России выполнила норматив мастера спорта на дистанции 50 километров.

КРОССЫ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ХОДЬБА

— Мне всегда нравилось бегать. Я радовалась, когда у нас были беговые тренировки. Бег мне лучше давался, чем ходьба. Может поэтому я и решила попробовать себя в этом виде спорта, — говорит Александра Овсянникова. — Кроссы мне давались легче, чем ходьба. И физически и психологически. Так, что бег — это для меня.

Александра Овсянникова и Евгений Аллеборн на радио "Комсомольская правда". Фото: Алексей МИКУШИН

— Но ведь не просто так выйти и бежать по стадиону целые сутки?

— У Саши, как говорят спортсмены, заложена хорошая база. Она тренировалась с детства. В ходьбе постоянно наматывала десятки километров на тренировках. Готовила организм к большим нагрузкам. Чудес в спорте не бывает. Перед тем, как заявиться на чемпионат страны по суточному бегу, мы провели обследование организма Александры. Все оказалось в порядке. До этого пробежали забег по горам в районе Тургояка — это более 60 километров. Проводили специальные тренировки на выносливость, на укрепление мышц, связок… Думали бежать 100-километровый забег, но потом решили остановиться на суточном беге. Сразу нацелились на то, чтобы выполнить норматив Мастера спорта международного класса. Это 225 километров. О рекорде России задумывались, но решили действовать по обстановке — как пойдет, — поделился впечатлениями Евгений Аллеборн.

Александра пришла в бег из спортивной ходьбы. Фото из архива А. Овсянниковой.

ХОТЕЛОСЬ ВСЕ БРОСИТЬ

— Александра, прежний рекорд России принадлежал спортсменке из Нижнего Новгорода — Ирине Масановой. Он был равен 247 км. В этом году Ирина стала третьей, пробежав 238. Когда узнали, что идете на рекорд, какие были чувства?

— Забег в рамках чемпионата России назывался «Сутки бегом»: исключительно по кругу стадиона, если вышел за пределы арены — дисквалификация. Кто хочет — может и поспать в течение суток. Но таких «сонь» на чемпионате страны не было (смеется). Стартовали на стадионе «Искра» в 12 часов. На следующий день примерно после 10 утра тренер сказал мне, что можно замахнуться на рекорд России. Главная цель — выполнение норматива Мастера спорта международного класса уже была достигнута. Тогда это меня сильно приободрило. А тут сразу рекорд страны! Сразу открылось какое-то десятое дыхание (смеется). Здесь главное не сорваться, а просто продолжать бежать в своем темпе. У меня получилось.

— Хотелось ли все бросить и сойти? Наверняка, усталость накатывала?

— Да, раз пять-шесть хотелось закончить. Такие мысли приходили. Особенно под утро следующего дня. Но это моментами. Спасибо тренеру, что поддерживал меня.

Александра Овсянникова во время суточного забега не теряла оптимизма. Фото из архива А. Овсянниковой.

— За что больше всего переживали — может спину прихватит, или судороги одолеют, связки «забарахлят»?

— Больше всего боялась за ступни. Мозоли, какие-то потертости. За такое время ступни очень страдают. Ноги серьезно отекают от нагрузок. Но все обошлось.

— Кто-то за время суточного бега меняет кроссовки. У вас тоже было несколько пар?

— Нет, обошлась одной парой. Они у меня притертые, надежные. Менять ничего не пришлось и эти выдержали.

«УБИВАЛИ» ВРЕМЯ

— Сколько раз останавливались передохнуть, и что было на «завтрак, обед и ужин»?

— Мы даже засекали: три остановки примерно по четыре минуты каждая. И все. Остальное бег, бег и еще раз бег. Питание? Выпила кружку куриного бульона, съела пару кусочков хлеба, немного сыра. А так — энергетические напитки, батончики специальные гели, кола. Больше жидкости, днем — обливания, чтобы не перегреться и освежиться. Погода постоянно менялась — то солнце, то облачно... Честно скажу, есть не хотелось. Даже после финиша не накинулась на «пюрешку с котлеткой». Организму просто нужен был отдых. Ела по чуть-чуть: макароны, курица, каша…

— Говорят, после суточного бега сложно заснуть?

— Есть такое. Две ночи не могла толком уснуть. Но потом все вошло в норму.

— Сутки бегом: о чем думали, может, мечтали?

— Бежали с мужчинами. «Убивали» время разговорами о том, о сем: о тренировках, о питании, просто о жизни. Кто-то даже пел песни на бегу. Днем на стадионе играла музыка. Это тоже подбадривало. Ночью включила свои наушники… А еще бежала и строила планы — чем займусь после финиша, как буду отдыхать. Но в один момент мне страшно захотелось боржоми. Кто-то из мужчин заговорил об этом напитке, и меня «переклинило». Прошу тренера сбегать в магазин за боржоми. Через 10 минут я уже наслаждалась вкусом этой газировкой. Классные ощущения!

Большую часть дистанции спортсменка бежала вместе с мужчинами. Фото из архива А. Овсянниковой.

Евгений Аллеборн рассказал, что после чемпионата страны Александра две недели посвятила активному отдыху: плавание, разминка, растяжка, и никакого бега. В начале июня спортсменка только-только начнет понемногу бегать. Организм должен полностью восстановиться, чтобы снова принимать какие-то нагрузки. Не исключено, что Александра выступит на марафонских пробегах, а также на чемпионате мира по суточному бегу в Румынии (ноябрь 2021 года). В планах — участие в забегах по пересеченной и горной местности. В дальней перспективе Александра, возможно, попробует свои силы и в триатлоне (плавание, велосипед, бег), но это пока только задумки.

— А не замахнуться ли на рекорд мира американки Камиллы Херрон в 270 км? Может, слышали, как она готовится, какие у нее секреты — вопрос Евгению Аллеборну?

— Мы смотрели, что она выкладывает на своих страничках в соцсетях. Пишет, что в неделю на тренировках она пробегает по 300 километров. Это очень много. Я не верю. Это чистая бравада и, скорее всего, маркетинг (улыбается). Она просто хочет показать, какая она уникальная, сильная и подготовленная. Конечно, нужно стремиться побить и рекорд мира, но это не ближайшие планы.

ДОСЬЕ «КП»

Александра Овсянникова, 27 лет. Родилась и живет в Челябинске. У нее два высших образования — закончила ЧелГУ (факультет экономики) и магистратуру УралГУФК (теория и методика физической культуры, легкая атлетика). Работает в сфере мониторинга предприятий торговли. Дружит с молодым человеком — челябинским тренером по греко-римской борьбе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Аллеборн, тренер Александры Овсянинковой:

— 27 лет — это хороший возраст для марафонских и сверхмарафонских дистанций. Александра сама разбирается в спорте, знает, чувствует свой организм. Она уже давно в спорте, и ей проще выступать на серьезных соревнованиях и показывать высокие результаты.

Начинающим спортсменам могу посоветовать разумно подходить к длительным забегам. Постепенно увеличивать нагрузки, километраж. И главное — делать упражнения на укрепление суставов, мышц, мышечного корсета, связок. Такие упражнения можно найти в интернете, или обращайтесь к инструкторам. Это убережет вас от ненужных травм и действительно укрепит здоровье.

ДЛЯ СПРАВКИ

— Рекорд мира у мужчин в суточном беге принадлежит греку Янису Куросу, который в 1997 году пробежал 303 километра 506 метров. У женщин мировой рекорд у американки Камиллы Херрон — в 2019 году она пробежала 270,116 км.

— Александра Овсянникова на чемпионате России по суточному бегув 2021 году стала четвертой в абсолютном зачете (среди мужчин и женщин). Лучший среди мужчин — 260 километров 570 метров. На старт вышли 100 спортсменов (80 мужчин, 20 женщин), финишировали 60 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru