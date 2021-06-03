В Челябинской области дети взобрались на скалы, а спуститься уже не смогли

Скалы не высокие, но опасные. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Аше вечером, 2 июня, развернулась спасательная операция по спуску детей с горы. Компания в возрасте от 10 до 11 лет решила полюбоваться прекрасными видами и попробовать свои силы, взобравшись на скалы, но спуститься обратно оказалось сложнее.

Сообщение о том, что на горе застряли дети, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области поздно вечером, на улице уже начало темнеть. Высота горы — 50 метров и спускаться со скал маленькие путешественники побоялись.

В путешествие дети отправились без взрослых. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На помощь бросились промышленные альпинисты компании «ТрансГеоСервис» и МЧС. С помощью специального снаряжения они быстро спустили всех детей с вершины.

— Детей передали медикам для осмотра. Пострадавших нет, — прокомментировали в ГУ МЧС региона.

К подножию горы пригнали спецтехнику. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Дети 10-11-ти лет застряли на горе до темноты. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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