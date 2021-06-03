Кто выступит на Ильменском фестивале 2021: организаторы ждут специального гостя и большое число артистов

Ильменский фестиваль - праздник бардовской песни. Фото: Ильменский фестиваль/vk.com

Любители бардовской песни с нетерпением ждут Ильменского фестиваля, который пройдет в Челябинской области с 25 по 27 июня. Исполнители соберутся в горнолыжном центре «Солнечная долина». Уже известно, кто выступит на Ильменском фестивале 2021.

Как сообщили организаторы, фестиваль собирает до 20 тысяч участников. В этом году все встретятся в оффлан-формате. По традиции на Ильменском фестивале 2021 выступит идейный вдохновитель Олег Митяев, а также Вадим Егоров (Москва); Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва); Тимур Шаов при участии Михаила Маховича и Николая Григорьева (Москва); Галина Хомчик (Москва); Наталья Кучер (Калининград); Виктор Третьяков (Москва); Веста Солянина (Москва); Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев (Санкт-Петербург); Лариса Брохман (Москва); Анатолий Киреев (Челябинск); Роман Ланкин (Томск); ансамбль «Зеленая лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов; Екатеринбург); ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Владимир Балабасов; Челябинск) и другие представители авторской песни из разных городов России. На сцену выйдут и музыканты нового поколения: «Необарды» — Ромарио, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Павел Фахртдинов(Москва); Алексей Хомчик (Москва); Рамиль Бадамшин (Уфа).

Не обойдется без выступления групп. На сцене Ильменского фестиваля выступят «Санки» — Андрей Хакимов, Тимур Хабибуллин (Уфа). А также зрителей ждет встреча с шоу-скрипачкой Тамарой Сидоровой (Дюссельдорф, Германия), поэтом Сергеем Плотовым (Москва), «Уральским диксилендом Игоря Бурко» (Челябинск).

По традиции в концерте «Олег Митяев представляет» участвует специальный гость. Правда, пока его имя держится в секрете.

Впервые в программу включен Детский фестиваль авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни».

Организаторы отмечают, что всех участников и юных гостей ждут интерактивные зоны, мастер-классы и творческие встречи с мастерами авторской музыки и поэзии. Вход на фестиваль, посещение концертов, проживание в палаточном лагере бесплатные.

СПРАВКА

Почетными гостями и членами жюри фестиваля были Юрий Визбор, Евгений Ланцберг, Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Виктор Третьяков и др.

Специальными гостями Ильменского фестиваля были Дмитрий Харатьян, Владимир Кристовский (группа UMA2RMAN), Тамара Гвердцители, Вячеслав Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, Леонид Лейкин, Никита Высоцкий, Валерий Сюткин, Сергей Трофимов, Сергей Безруков, Юрий Гальцев, Сергей Чиграков («Чиж») и другие.

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