Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 июня 2021: как прошла вакцинация на Кировке и где сделать прививку на выходных

В минувшую пятницу на Кировке можно было не только привиться от коронавируса, но и получить консультацию от врачей. Фото: Минздрав Челябинской области

До выборов в Госдуму осталось три месяца, а эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает постепенно улучшаться. Если так будет проходить и дальше, то голосование в сентябре пройдет с минимальным количество ограничений. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 июня 2021 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился у 85 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 107 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 57 908 южноуральцев. Под наблюдением специалистов в больничных палатах остается 2 548 человек.

Продолжает расти и статистика летальных исходов. За прошедшие сутки умерли еще 7 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В пятницу, 4 июня, на Кировке в Челябинске прошел День здоровья. Все желающие могли привиться от коронавирусной инфекции, пройти ПЦР-тестирование и флюорографию, а также сдать кровь на анализы. Кроме того, челябинцы могли пообщаться с врачами - эндокринологом, пульмонологом, стоматологом и другими.

— С удовольствием пообщалась с эндокринологом, разузнала все про свою давнюю болячку. Прививку я уже сделала, кстати, перенесла ее очень хорошо, хотя уже не молода, — рассказала жительница Челябинска Вера Касаткина.

Фото: Минздрав Челябинской области

Фото: Минздрав Челябинской области

Фото: Минздрав Челябинской области

Региональный Минздрав опубликовал список мест, где в эти выходные можно сделать себе бесплатную прививку от коронавируса. Так, пункты вакцинации будут развернуты в ТРК и в СНТ крупных городов.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Список мест и график работы пунктов вакцинации:

Челябинск

5 июня

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 15:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТК «КС» с 12:00 - 16:00

ТК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

6 июня

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 16:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

Магнитогорск

5 июня

11:00 - 15:00

ТРК «Континент», 3 этаж;

ТРК «Гостиный двор», 2 этаж;

ТРК «Семейный парк», 1 этаж;

5 и 6 июня

9:00 - 12:00

СНТ «Горняк»;

СНТ «Металлург-2»;

СНТ «Строителей-1»;

СНТ «Метизник»

Миасс

5 июня

ТРК «Малахит» с 11:00 - 15:00

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00

6 июня

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00

Златоуст

5 июня

ТРК «Тарелка» с 11:00 - 14:00

Чебаркуль

5 июня

Храм Преображения Господня, ул. Кирова, 31 — с 10:00 - 12:00

Центральный рынок, ул. Крупской, 6 — с 10:00 - 12:00

Мини рынок, ул. Карпенко, 22 — с 12:00 - 14:00

Сатка

5 июня

Центральный рынок с 9:00 - 11:00

Пласт

5 июня

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00

6 июня

ТК «Карат» с 9:00 - 13:00

Кыштым

5 июня

СНТ «Теренкуль» с 10:00 - 12:00

Аша

5 июня

Центральный рынок с 9:00 - 13:00

Южноуральск

5 и 6 июня

Городской парк с 9:00 - 13:00

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 июня 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru