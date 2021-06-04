Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 июня 2021: как прошла вакцинация на Кировке и где сделать прививку на выходных

В минувшую пятницу на Кировке можно было не только привиться от коронавируса, но и получить консультацию от врачей. Фото: Минздрав Челябинской области
До выборов в Госдуму осталось три месяца, а эпидемиологическая ситуация на Южном Урале продолжает постепенно улучшаться. Если так будет проходить и дальше, то голосование в сентябре пройдет с минимальным количество ограничений. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 июня 2021 г.
Инфографика: коронавирус74.рф
По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился у 85 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 107 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 57 908 южноуральцев. Под наблюдением специалистов в больничных палатах остается 2 548 человек.
Продолжает расти и статистика летальных исходов. За прошедшие сутки умерли еще 7 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
В пятницу, 4 июня, на Кировке в Челябинске прошел День здоровья. Все желающие могли привиться от коронавирусной инфекции, пройти ПЦР-тестирование и флюорографию, а также сдать кровь на анализы. Кроме того, челябинцы могли пообщаться с врачами - эндокринологом, пульмонологом, стоматологом и другими.
— С удовольствием пообщалась с эндокринологом, разузнала все про свою давнюю болячку. Прививку я уже сделала, кстати, перенесла ее очень хорошо, хотя уже не молода, — рассказала жительница Челябинска Вера Касаткина.
Фото: Минздрав Челябинской области
Фото: Минздрав Челябинской области
Фото: Минздрав Челябинской области
Региональный Минздрав опубликовал список мест, где в эти выходные можно сделать себе бесплатную прививку от коронавируса. Так, пункты вакцинации будут развернуты в ТРК и в СНТ крупных городов.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Список мест и график работы пунктов вакцинации:
Челябинск
5 июня
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 15:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТК «КС» с 12:00 - 16:00
ТК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
6 июня
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
Магнитогорск
5 июня
11:00 - 15:00
ТРК «Континент», 3 этаж;
ТРК «Гостиный двор», 2 этаж;
ТРК «Семейный парк», 1 этаж;
5 и 6 июня
9:00 - 12:00
СНТ «Горняк»;
СНТ «Металлург-2»;
СНТ «Строителей-1»;
СНТ «Метизник»
Миасс
5 июня
ТРК «Малахит» с 11:00 - 15:00
ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00
6 июня
ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00
Златоуст
5 июня
ТРК «Тарелка» с 11:00 - 14:00
Чебаркуль
5 июня
Храм Преображения Господня, ул. Кирова, 31 — с 10:00 - 12:00
Центральный рынок, ул. Крупской, 6 — с 10:00 - 12:00
Мини рынок, ул. Карпенко, 22 — с 12:00 - 14:00
Сатка
5 июня
Центральный рынок с 9:00 - 11:00
Пласт
5 июня
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00
6 июня
ТК «Карат» с 9:00 - 13:00
Кыштым
5 июня
СНТ «Теренкуль» с 10:00 - 12:00
Аша
5 июня
Центральный рынок с 9:00 - 13:00
Южноуральск
5 и 6 июня
Городской парк с 9:00 - 13:00
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 июня 2021 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru