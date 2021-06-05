Сын священника из Челябинской области пропал в тайге на Урале

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге, в 60 километрах от Североуральска Свердловской области. Накануне вечером об этом в полицию сообщил его отец. Он рассказал, что в составе туристической группы из 18 человек они поднимались на Уральский хребет, неподалеку от базы «Крив». Во время похода у мужчины разболелась нога, идти дальше он не мог, поэтому разрешил своему сыну самостоятельно вернуться в лагерь у подножья горы — тогда на часах было около 17:00.

Когда священник все же добрался до лагеря, оказалось, что мальчик здесь не появлялся. Туристы попытались найти школьника сами, а когда поиски не увенчались успехом, обратились в полицию — около 22:10.

— Всего в поисковой операции задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтеры и специалисты МЧС. Сыщики используют в работе громкоговорящие устройства, планируется в ближайшее время применить квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет для осмотра лесного массива с высоты птичьего полета, — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Пропавшего мальчика зовут Кирилл, он был одет в темные брюки и синюю куртку с черной вставкой на груди.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении школьника, сообщите ее по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.

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