Самолет с парашютистами вынужденно посадили в поле Челябинской области

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сегодня утром в Челябинской области экстренно посадили самолет АН-2 с парашютистами. Инцидент произошел неподалеку от поселка Сухтелинский, судно принадлежит ДОСААФ России — оно направлялось с аэродрома Калачево в Агаповку, чтобы парашютисты там совершили прыжки. Как оказалось, экстренно приземляться пришлось из-за проблем с оборудованием самолета.

— Вынужденная посадка на поле осуществлена в связи с технической неисправностью двигателя, а именно — повышение температуры, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

При этом на борту находились восемь человек: капитан, пилот, механик, врач и четыре парашютиста. К счастью, обошлось без пострадавших, посадка прошла успешно.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сейчас специалисты осматривают самолет, проверяют его техническое состояние. Карталинская транспортная прокуратура вместе с военной прокуратурой заинтересовались произошедшим, теперь будет выясняться, можно ли было на этом самолете вообще отправляться в небо, или же где-то был нарушен закон.

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