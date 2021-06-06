Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 7 июня 2021: едем вместе и как прошли выборы в условиях пандемии

Маленькая Лиза теперь тоже велогонщица. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области первая неделя лета оказалась насыщенной на события. В выходное прошло сразу несколько массовых соревнований и праздников. О пандемии коронавируса напоминает только статистика. А она не такая радужная. Делимся последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 7 июня 2021 г.

Начнем с официальных данных. По информации Министерства здравоохранения региона, на раннее утро 7 июня, диагноз поставили еще 86 южноуральцам. За сутки из больниц выписали сразу 119 человек. С ковидом сейчас продолжают бороться 2471 пациент.

Число летальных случаев стало чуть меньше, но теперь в статистике все больше людей, которые умирают непосредственно от коронавируса, то есть не имя других тяжелых заболеваний. Так, за сутки от ковида скончались 8 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Напоминаем, что россиянам, приезжающих из других стран после 1 мая 2021 года, необходимо пройти двухкратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение 5 дней с момента въезда и предоставить результаты в ЕПГУ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток.

Выборам не помеха

В Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Катав- Ивановском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Чесменском и Чебаркульском районах 6 июня состоялись муниципальные выборы. Как сообщили в облизбиркоме, все 20 участков открыли свои двери для избирателей в 8:00. Голосование продлилось до 20:00.

По данным на 18.00 по явке лидером стал Катав — Ивановский район. На повторных выборых депутата Совета депутатов Бедярышского сельского поселения проголосовали 100 % избирателей. Самая низкая явка зафиксирована на повторных выборах депутата Совета депутатов Тимирязевского сельского поселения шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 — 10,31 % избирателей.

Едем вместе

6 июня стартовал летний сезон благотворительной акции «Едем вместе». Она тоже перешла в оф-лайн формат и проводится совместно с челябинским велообществом Comironsport. Теперь все велолюбители и профессионалы могут накрутить километры и помощь нуждающимся детям. Велогонка стартовала на территории Шершневского бора. А перед этим мастер спорта Александр Паниковский вручил специальный велосипед, приобретенный на собранные километро/деньги шестилетней Лизе Козыревой.

— Лиза только недавно научилась самостоятельно стоять и немного ходить. Все это благодаря постоянным тренировкам, занятиям. Такой велосипед для нее — это счастье, — говорит мама девочки.

Едем вместе - акция продолжается. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Велосипед создан специально для детей с проблемами со здоровьем. Он максимально комфортен, полностью регулируется, имеет несколько вариантов сиденья, поддерживающую спинку, ручку для управления взрослыми.

Яркий фоторепортаж с велогонки смотрите в группе «Комсомольская правда-Челябинск» ВКонтакте.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Буйство красок и эмоций. Фото: Кирилл САДЫКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru