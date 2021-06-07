В Челябинске спасли двухмесячного ребенка, проглотившего батарейку из лазерной указки

Фото: Челябинская областная детская клиническая больница

В Челябинске врачи спасли двухмесячного ребенка, который проглотил батарейку-таблетку. Его привезли в больницу из-за проблем с дыханием — родители понятия не имели, с чем это может быть связано. Только после рентгена выяснилось, в чем дело.

Как оказалось, батарейкой его угостил двухлетний братик, который вынул ее из лазерной указки. Внутри малыша она сидела не меньше трех дней, пока врачи не достали ее с помощью эндоскопа. Операция прошла успешно, но случившееся может дать о себе знать, спустя несколько лет.

— Это щелочь, она в отличие от кислоты прожигает в глубину, просто разъедает все ближайшие ткани. Самая большая опасность, что пищевод, даже при небольших нагрузках, крике или натуживании, мог просто разорваться. И тогда это была бы совсем другая история, — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации №1 ЧОДКБ, главный детский реаниматолог Челябинской области Елена Грицкова.

Ребенок четыре дня провел в реанимации, а потом его перевели в центр хирургии новорожденных. Сейчас малыш уже дома, но хирурги еще долго будут наблюдать за ним, чтобы уберечь от возможных последствий.

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