В Челябинске посреди улицы молодой человек избил пенсионера

Фото: скрин с видео [В] Чурилово | Челябинск / vk.com

В Челябинске молодой человек избил пенсионера прямо посреди улицы. Инцидент произошел накануне в микрорайоне Чурилово, в районе дома № 42 по улице Эльтонской. Судя по записям с камер видеонаблюдения, парень залез на забор, а пенсионер подошел и сделал ему замечание.

Казалось бы, конфликт исчерпан, но на выходе со двора парень напал на дедушку. Сначала он замахнулся на него ногой, потом исполнил непонятный танец и продолжил пинаться. Пенсионер уже собирался уходить, но нападавший с разбега влетел в него, сбил с ног и принялся избивать. Пострадавший лежал на земле и пытался отбиваться, а через некоторое время рядом оказались трое молодых людей на автомобиле, которые вышли и вступились за него.

Теперь родственники пенсионера в социальных сетях разыскивают нападавшего парня. Они говорят, что с дедушкой все в порядке, медицинская помощь ему не требуется, но хулигана хочется наказать. При этом в полицию никто не обращался.

— По данному инциденту сообщение не поступало, тем не менее, сотрудниками полиции по размещенному видео будет проводиться проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. — Пострадавшего мужчину, либо его родственников, просим обратиться в органы внутренних дел.

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