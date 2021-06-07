Власти анонсировали второй этап опрессовки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Через неделю в Челябинске начнется второй этап опрессовки. В связи с этим, мэрия рассказала, какие дома останутся без горячей воды на две недели. Отключать ее начнут уже с 15 июня, тазики и ковшики придется доставать жителям 1 269 многоэтажек. Помимо этого, без горячей воды останутся 66 детских садов, 71 учебное и 22 лечебных заведения.

Это коснется всех районов, кроме Советского и Металлургического. Власти заявляют, что две недели — это максимальный период, во время которого придется сидеть без воды, а так ее могут дать и раньше, если работы завершатся. Конечно, если вдруг возникнет аварийная ситуация, то воды не будет еще дольше.

Ознакомиться со списком домов, в которых отключат горячую воду, и найти свой можно на сайте городской администрации.

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