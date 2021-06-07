Дали жару: в Челябинске гонщики испытали новую трассу

Клубы дыма, пыль, бешеная скорость, от которой, кажется, загорится земля, — все это этап Чемпионата Уральского федерального округа по автокроссу. Гонки прошли 5 июня на новой трассе экстрим-парка «КЕММА» в Челябинске.
Автокросс — самая зрелищная дисциплина автоспорта. На старт выезжают «старушки» — ВАЗ-2108.
— Не «старушки», а «классика», — поправляют меня в толпе.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Пара секунд и я соглашаюсь, потому что машины проносятся с ревом и обдают горячим воздухом даже тех, кто стоит на площадке для фотографов.
Павел Уфимцев — пилот «восьмерки». В машину влюблен с детства, говорит, что для него управлять ею проще, чем велосипедом.
— Автомобили — это моя слабость с детства, но автоспортом я увлекся два года назад. Конечно, взял свою любимую «восьмерку». По техническому регламенту в ней все должно быть свое — сделанное по заводским стандартам с минимальными доработками. В противном случае, результаты гонки могут аннулировать.
Павел Уфимцев.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Несмотря на любовь к скорости и адреналину, в обычной жизни Павел не гоняет и соблюдает все правила безопасности:
— Первым делом, когда сажусь в автомобиль, сразу пристегиваюсь, и всех пассажиров заставляю, даже если они на заднем сиденье. Это спасает жизни, и здесь не место риску.
На трассы вышли автомобили в разных классах.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Для гонок построили новую трассу, она соответствует всем необходимым требованиям, а их немало, начиная от толщины подушки до угла поворотов.
Победитель соревнований Юрий Рычков из Екатеринбурга оценил новинку:
— Я первый раз на этой трассе, хорошая, рабочая. На ней надо думать головой, как правильно заехать в поворот, чтобы попасть в следующий. Случайной победы тут не будет.
Открыл соревнования вице-губернатор Вадим Евдокимов.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ответственный момент - подготовка трассы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
У болельщиков тоже зашкаливает адреналин.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Легкие, но очень быстрые багги.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Зрители с нетерпением ждали соревнований на баггах — скоростных легких автомобилях для езды по бездорожью. За рулем одной из таких машин — Александр Беляев.
— Я с автомобилями связан с детства, потому что у отца автосервис, а участвовать в автокроссах начал всего два года назад. У нас в Березовском (город в Свердловской области) открылась школа по автоспорту, записали младшего брата, ему понравилось, и я тоже начал заниматься. Сначала собрали «кузов», оказалось не очень интересно, поэтому пересел на багги, — рассказывает спортсмен.
Вписаться в поворот на бешеной скорости очень сложно.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Президент Федерации автомобильного спорта Челябинской области Владимир Денисенко отметил для себя неожиданные моменты:
— Участников в различных классах было немного, сказался пандемийный год, поэтому подготовка заняла больше времени. Порадовало, что самый маленький класс был самый многочисленный. Эти дети — подрастающее поколение автоспорта.
Как пример — десятилетний Ярослав Беляев. Несмотря на юный возраст, прекрасно владеет автомобилем, который развивает скорость до 80 км/ч.
— Автоспорт менее травматичен, чем в футбол, — успокаивает персональный тренер Иван Тимошенко. — Он развивает мышление тактическое, стратегическое, скорость реакции, моторику, гибкость, точность, даже ОФП приходится заниматься, потому что есть физические нагрузки. Рассчитывать приходится все — от степени силы нажатия на педаль до плавности поворота руля. Ограничений в автоспорте по возрасту нет. У меня, например, самому младшему ученику 6 лет, а старшему — 48.
Машинки развивают недетскую скорость.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Девчонки тоже в деле!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Главное - настрой и настройки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Физически работать тоже приходится.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
После гонки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Флаг КП тоже провезли с почетом.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Железные кони следят за гонками.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сладкий подарок для юных гонщиков.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
7 августа спортсменов и болельщиков приглашают на более массовые соревнования, на которых борьба будет еще жарче. Отборочный этап Кубка России пройдет в Бакале Саткинского района.
Весь фоторепортаж смотрите в группе «Комсомольской правды-Челябинск» ВКонтакте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru