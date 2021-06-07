Дали жару: в Челябинске гонщики испытали новую трассу

Клубы дыма, пыль, бешеная скорость, от которой, кажется, загорится земля, — все это этап Чемпионата Уральского федерального округа по автокроссу. Гонки прошли 5 июня на новой трассе экстрим-парка «КЕММА» в Челябинске.

Автокросс — самая зрелищная дисциплина автоспорта. На старт выезжают «старушки» — ВАЗ-2108.

— Не «старушки», а «классика», — поправляют меня в толпе.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пара секунд и я соглашаюсь, потому что машины проносятся с ревом и обдают горячим воздухом даже тех, кто стоит на площадке для фотографов.

Павел Уфимцев — пилот «восьмерки». В машину влюблен с детства, говорит, что для него управлять ею проще, чем велосипедом.

— Автомобили — это моя слабость с детства, но автоспортом я увлекся два года назад. Конечно, взял свою любимую «восьмерку». По техническому регламенту в ней все должно быть свое — сделанное по заводским стандартам с минимальными доработками. В противном случае, результаты гонки могут аннулировать.

Павел Уфимцев. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Несмотря на любовь к скорости и адреналину, в обычной жизни Павел не гоняет и соблюдает все правила безопасности:

— Первым делом, когда сажусь в автомобиль, сразу пристегиваюсь, и всех пассажиров заставляю, даже если они на заднем сиденье. Это спасает жизни, и здесь не место риску.

На трассы вышли автомобили в разных классах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для гонок построили новую трассу, она соответствует всем необходимым требованиям, а их немало, начиная от толщины подушки до угла поворотов.

Победитель соревнований Юрий Рычков из Екатеринбурга оценил новинку:

— Я первый раз на этой трассе, хорошая, рабочая. На ней надо думать головой, как правильно заехать в поворот, чтобы попасть в следующий. Случайной победы тут не будет.

Открыл соревнования вице-губернатор Вадим Евдокимов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ответственный момент - подготовка трассы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

У болельщиков тоже зашкаливает адреналин. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Легкие, но очень быстрые багги. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Зрители с нетерпением ждали соревнований на баггах — скоростных легких автомобилях для езды по бездорожью. За рулем одной из таких машин — Александр Беляев.

— Я с автомобилями связан с детства, потому что у отца автосервис, а участвовать в автокроссах начал всего два года назад. У нас в Березовском (город в Свердловской области) открылась школа по автоспорту, записали младшего брата, ему понравилось, и я тоже начал заниматься. Сначала собрали «кузов», оказалось не очень интересно, поэтому пересел на багги, — рассказывает спортсмен.

Вписаться в поворот на бешеной скорости очень сложно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Президент Федерации автомобильного спорта Челябинской области Владимир Денисенко отметил для себя неожиданные моменты:

— Участников в различных классах было немного, сказался пандемийный год, поэтому подготовка заняла больше времени. Порадовало, что самый маленький класс был самый многочисленный. Эти дети — подрастающее поколение автоспорта.

Как пример — десятилетний Ярослав Беляев. Несмотря на юный возраст, прекрасно владеет автомобилем, который развивает скорость до 80 км/ч.

— Автоспорт менее травматичен, чем в футбол, — успокаивает персональный тренер Иван Тимошенко. — Он развивает мышление тактическое, стратегическое, скорость реакции, моторику, гибкость, точность, даже ОФП приходится заниматься, потому что есть физические нагрузки. Рассчитывать приходится все — от степени силы нажатия на педаль до плавности поворота руля. Ограничений в автоспорте по возрасту нет. У меня, например, самому младшему ученику 6 лет, а старшему — 48.

Машинки развивают недетскую скорость. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Девчонки тоже в деле! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Главное - настрой и настройки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Физически работать тоже приходится. Фото: Кирилл САДЫКОВ

После гонки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Флаг КП тоже провезли с почетом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Железные кони следят за гонками. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сладкий подарок для юных гонщиков. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

7 августа спортсменов и болельщиков приглашают на более массовые соревнования, на которых борьба будет еще жарче. Отборочный этап Кубка России пройдет в Бакале Саткинского района.

Весь фоторепортаж смотрите в группе «Комсомольской правды-Челябинск» ВКонтакте.

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