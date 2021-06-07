Челябинск окутало густым дымом из-за многочисленных пожаров

Визуально в Челябинске настал апокалипсис. Фото: Андрей Фаткулин / vk.com

Начало этой недели для жителей Челябинска выдалось особенно жарким. И даже не из-за погоды, а из-за пожаров, которые начали происходить в разных точках города. Причем столбы дыма были таких размеров, что видны из других районов Челябинска. А причиной этому в большинстве случаев стал тополиный пух.

Первые пожары начали происходить еще днем

В некоторых точках города дым от пожара был особенно густым. Фото: «Регион-74 | Челябинск» / vk.com

улице Куйбышева в последнее время не очень-то везет. Сначала дорожные провалы,а теперь пожары. Фото: «Регион-74 | Челябинск» / vk.com

А на Братьев Кашириных загорелся мусорный контейнер. Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com

Автомобилисты уже устали фотографировать клубы дыма

Сегодня пожарные буквально мотаются из-за одного конца города к другому. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Жители тополинки уже весь вечер наблюдают такую «задымленную» картину Фото: Сергей ВОРОНИН

Пустынные улицы и дым превращают Челябинск в Сайлент Хилл Фото: Василий ВОРОНИН

А это место, где должен быть построен аквапарк Фото: Василий ВОРОНИН

Из-за тополинного пуха поджигалась следом и трава. Фото: Типичный Челябинск / vk.com

Городскому бору тоже досталось. Фото: Типичный Челябинск / vk.com

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