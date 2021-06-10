В Челябинской области спасатели несколько часов искали двухлетнего мальчика, который ушел погулять

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Златоусте Челябинской области спасатели несколько часов искали пропавшего двухлетнего мальчика. Ребенок гулял неподалеку от своего дома вместе со старшим братом, но буквально на несколько минут пропал из виду и куда-то ушел.

О пропаже малыша сразу сообщили спасателям Златоустовского отряда, которые в полном составе пошли искать мальчика. Помогать вызвались и соседи, а также добровольные поисковые организации. На место ЧП вызвали полицию, сотрудников пожарной охраны и администрации города — тревога была максимальной.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Рядом с местом пропажи ребенка есть много заброшенных домов — это вызвало опасение, поэтому первым делом начали искать там.

— Мальчика начали искать в расположенных рядом дворах — тщательно осматривая подвалы, дома, хозпостройки. Несколько поисковых групп направлены по дорогам, тропам лесного массива, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Лишь спустя несколько часов, мальчика нашел сосед, который искал его на склонах с помощью квадроцикла. Как оказалось, ребенок ушел на один километр в противоположную сторону города, в руки родителям его вернули около девяти часов вечера. С мальчиком все было в порядке, с поисковиками тоже — пришлось снять лишь несколько клещей, которые прицепились во время прогулки по лесу.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

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