«Он теперь наш любимчик»: в Челябинской области спасли и вырастили лисенка

Теперь Максимка живет с людьми на территории местного лесхоза

Сотрудники Увельского лесхоза в Челябинской области спасли и вырастили лисенка. Они нашли его совсем крошечным и голодным, когда подготавливали почву — маленькому хищнику тогда не было и месяца. Лисенка забрали в лесхоз, чтобы отогреть и накормить, а затем и вырастить.

Малыша назвали Максимкой — он сразу запал в сердца всем местным сотрудникам. Со временем лис окреп, подрос, и теперь ни минуты не может усидеть на месте. Все время он бесится, носится и играет со своим любимым плюшевым медвежонком.

— Он всего боялся, но постепенно к рукам привык, и теперь он как кошка у нас, — делится руководитель Увельского лесхоза Иван Ромашенко. — Сейчас стал очень активным, на руках долго не сидит, любит играть и бегать по территории. Он наш любимчик.

Скорее всего, Максимка вышел не из дикой природы, а относится к породе домашних, склонных к побегу черных лис. Порой зверек ведет себя даже стеснительно, особенно когда его снимает камера. Но у него есть местечко, где можно спрятаться от навязчивых глаз и рук — свой кабинет. Питается лисенок молоком, мясом и хлебом, а еще его потихоньку учат охотиться на птичек.

Кстати, он уже не первый, кого спасли сотрудники лесхоза — несколько лет назад после пожара сюда поселили волчицу Зену. Она не живет в клетке, поскольку ведет себя спокойно и даже позволяет себя гладить. Невооруженным глазом видно, как сильно она привязана к людям. Но спокойной Зена была не всегда. Как только волчица появилась в лесхозе, она вела себя примерно как сегодняшний Максимка: вертелась, крутилась и постоянно играла, а иногда даже могла прикусить руку.

Кто знает, может, в скором времени зверинец пополнится новыми представителями, ведь животные встречаются на территории лесхоза очень часто. В прошлом году, например, здесь нашли семью зайцев.

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