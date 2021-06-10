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Происшествия10 июня 2021 15:41

В Челибинске в ДТП с пятью автомобилями погиб человек и еще несколько пострадали

Из-за ДТП также образовалась большая пробка
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Пассажир одного из автомобилей погиб на месте

Пассажир одного из автомобилей погиб на месте

Авария произошла сегодня вечером, 10 июня, на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Как рассказывают очевидцы, в ДТП пострадали несколько человек, среди которых есть ребенок. В ГУ МВД по Челябинской области рассказали подробности произошедшего.

— Произошло столкновение пяти автомобилей. Пассажир отечественной машины погиб. На месте происшествия работают сотрудник Госавтоинспеции. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Запчасти от машин разбросаны по всему перекрестку

Запчасти от машин разбросаны по всему перекрестку

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Всего в ДТП попали 5 автомобилей

Всего в ДТП попали 5 автомобилей

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: ФАДЮШИНА Ирина

Фото: ФАДЮШИНА Ирина

Фото: ФАДЮШИНА Ирина

Фото: ФАДЮШИНА Ирина

Очевидцы также рассказывают, что из-за аварии перекрыли въезд с моста в Ленинский район. Всех автомобилистов встречают сотрудники ГИББД, которые просят их ехать в объезд.

— Въезд на Дзержинского с моста перекрыт, всех направляют на мередиан, — пишут челябинцы в соцсетях.

По данным Яндекса, уровень пробки от моста возле ж/д вокзала до улицы Барбюса достигает 7 баллов

По данным Яндекса, уровень пробки от моста возле ж/д вокзала до улицы Барбюса достигает 7 баллов

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ДТППроисшествия: ДТП