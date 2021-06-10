В Челибинске в ДТП с пятью автомобилями погиб человек и еще несколько пострадали

Пассажир одного из автомобилей погиб на месте
Авария произошла сегодня вечером, 10 июня, на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Как рассказывают очевидцы, в ДТП пострадали несколько человек, среди которых есть ребенок. В ГУ МВД по Челябинской области рассказали подробности произошедшего.
— Произошло столкновение пяти автомобилей. Пассажир отечественной машины погиб. На месте происшествия работают сотрудник Госавтоинспеции. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Запчасти от машин разбросаны по всему перекрестку
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Всего в ДТП попали 5 автомобилей
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Фото: ФАДЮШИНА Ирина
Фото: ФАДЮШИНА Ирина
Очевидцы также рассказывают, что из-за аварии перекрыли въезд с моста в Ленинский район. Всех автомобилистов встречают сотрудники ГИББД, которые просят их ехать в объезд.
— Въезд на Дзержинского с моста перекрыт, всех направляют на мередиан, — пишут челябинцы в соцсетях.
По данным Яндекса, уровень пробки от моста возле ж/д вокзала до улицы Барбюса достигает 7 баллов
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