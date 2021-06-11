Лето ждет ребят: Алексей Текслер побывал в детском лагере

Алексей Текслер приехал в самый обычный детский лагерь. Фото: gubernator74.ru

Лагерь «Восход» на берегу озера Курочкино, куда прибыл губернатор, построили в 1947 году для детишек рабочих и шахтеров Копейска. Спустя 39 лет его реконструировали, добавив шесть корпусов. Три года назад лагерь передали в ведение челябинской школы № 12. Здесь отдыхают дети со всего региона. Первый заезд лета-2021 назначен на 15 июня.

Конечно, лагерь скромного убранства. Как отметил губернатор, он сам в детстве отдыхал примерно в таком же — в Каштаке, в «Красной гвоздике».

— У нас есть современные образцовые лагеря. Я же специально решил приехать в обычный лагерь. Есть планы в течение нескольких лет серьезно позаниматься загородными лагерями, они необходимы. Важно воочию увидеть текущее состояние базы. Лагерь «Восход» расположен в Копейском городском округе. Мне лагерь очень напомнил мое детство: примерно в таких условиях я отдыхал около 40 лет назад. Потому есть куда стремиться. Нам, конечно, нудно делать более современную базу для детей. И мы будем обязательно это делать, — сказал губернатор.

Никогда раньше в регионе не было новостей о ремонтах загородных детских лагерей. «Забота. Работа. Результат» — этот принцип был озвучен губернатором в обращении к депутатам Законодательного собрания. Команда губернатора намерена его реализовать, в том числе в важной теме детского отдыха.

О планах восстановления инфраструктуры загородных мест детского отдыха и оздоровления глава региона сообщил в своем официальном аккаунте социальной сети Инстаграм. Подписчики поддержали: программа ремонта нужна, многие лагеря не изменились с советских времен.

Глава региона озвучил планы по реконструкции инфраструктуры загородных лагерей отдыха. Фото: gubernator74.ru

ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В «Восходе» губернатор провел совещание по готовности региона к летней кампании. Обсудили вопросы безопасности детей, в том числе эпидемиологической. И программу «детского кешбэка» по возврату родителям части уплаченных им средств за путевки.

Губернатор подчеркнул: эпидситуация позволяет организовать смены так, что дети не почувствуют ограничений. Но все руководители профильных ведомств и администрации лагерей должны учитывать все возможные риски, чтобы исключить все возможные угрозы для детей.

Принципиальная позиция Алексея Текслера — свести на нет все возможные риски для детей. Все сотрудники лагерей проходят ПЦР-тестирование, максимальное количество — прививаются от COVID-19.

— Это принципиальный вопрос, так как это отношение к здоровью детей, поэтому количество привитых сотрудников должно быть максимальным, — сказал Алексей Текслер.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ В СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

О доступности детского отдыха глава государства Владимир Путин упомянул в апреле, в послании Федеральному собранию. Минтуризма разработана программа кэшбэка — возврата части денежных средств родителям.

По утвержденным правилам родителям положен возврат 50% от стоимости за смену, но не больше 20 тыс. руб. за каждую купленную путевку. Стартовала программа 25 мая и действует до 15 сентября. Оплатить детский отдых нужно сразу, не по частям.

Как отметил губернатор, возмещение части потраченных на путевку денег — хорошее подспорье семьям. А если еще учитывать президентскую выплату в 10 тыс. руб. на школьника, то это в целом позволит сохранить семейный бюджет и подготовиться к следующему учебному году.

Подавать документы на возмещение части стоимости родителям или законным представителям ребенка нужно через портал госуслуг.

— По первому этапу кешбэка в программу вошли 24 оздоровительных детских лагеря Челябинской области. Ростуризм определил сроки для дополнительной регистрации участников программы, которые не успели войти в первый этап. Так, в программу вошли еще 15 южноуральских лагерей, — доложил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. — В настоящий момент в стадии подключения 29 лагерей — частных и муниципальных, процедуры по ним завершатся в ближайшие дни, и в программу ДОЛы включатся с 23 июня.

На сайтах муниципалитетов и местных управлений образования появится подробная информация для родителей о программе кешбэка со ссылкой на сайт мирпутешествий.рф. На портале Ростуризма есть список лагерей, в том числе и Челябинской области, участвующих в программе. Есть вся информация на сайте министерства образования и науки региона.

— Напомню, что в программе кешбэка могут участвовать только организации отдыха детей, внесенные в региональный реестр. Путевку родителям или законным представителям ребенка нужно оплатить картой «Мир», и на эту карту поступит кешбэк, — уточнил Кузнецов.

Министр отметил, что по итогам первой недели работы по кешбэку лагерей, уже включенных в программу, отзывы от родителей поступают только положительные.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пояснила: деньги вернутся родителям в течение нескольких дней. Как только подтверждаются все документы, запускается механизм возмещения. Кассовые чеки проверит налоговая инспекция.

Глава региона озвучил планы по реконструкции инфраструктуры загородных лагерей отдыха. Фото: gubernator74.ru

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ОТДОХНУТ ДЕТИШКИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ

— Ковид научил нас очень оперативно работать, проводить стотысячные выплаты в течение нескольких дней, отлаживать сложные механизмы возврата денежных средств. Сейчас нужно решить вопрос по родителям, которые купили путевки до 25 мая, начала действия в стране программы детского кэшбэка, и алгоритм готов, в ближайшее время на уровне страны его озвучат. Возможность получить возмещение за уже купленные путевки у родителей появится, — сказала Ирина Альфредовна.

Муниципалитеты окажут полное содействие лагерям, размещенным на их территории. Лагеря должны подключиться к системе кешбэка и заключить соглашение с региональным минобром об обмене данными. Это важно, поскольку возмещение будет происходить по факту оздоровления ребенка. Если, например, родитель утеряет кассовый чек, свидетельствующий о покупке путевки, кешбэк оформят согласно реестру отдыхающих детей, поданному лагерем.

Первый замгубернатора уверена: практически все детские лагеря региона войдут в реестр программы. Родители, безусловно, заинтересованы в возврате части стоимости, потому будут подбирать тот лагерь, где эта возможность будет.

Кстати, по решению областного оперативного штаба на Южном Урале смогут отдохнуть дети других субъектов страны, и уже поступили заявки из Свердловской области.

Незапланированной частью поездки Алексея Текслера стал визит в школу № 75 по ул. Пограничной, 1 в Челябинске. Губернатор проверил работу пришкольного детского лагеря. В этот час у малышей шел урок рисования на свежем воздухе. Ребята постарше играли на спортплощадке.

ЦИФРА

Более 200 тысяч детей

планируется оздоровить летом-2021 в Челябинской области.

Первые заезды уже начались, все идет по графику, нет ни одного срыва. Персонал обязательно проходит ПЦР-тестирование. Максимальное число сотрудников, работающих с детьми, будет привито от COVID-19. По распоряжению Роспотребназдора загородные лагеря заполнены на 85%. Территории лагерей обработаны от клещей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области

— По решению президента в этом году организован кэшбэк — возврат 50% стоимости путевок в загородные лагеря. Важно, чтобы в Челябинской области все ДОЛы попали в систему — эта работа идет в полном объеме. Летняя оздоровительная кампания началась, идет полным ходом. Сегодня это основной фокус внимания всех, кто отвечает за детей. Родителям очень важно, чтобы отдых детей проходил качественно, безопасно и с максимальной пользой.

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