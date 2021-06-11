Пламя Аркаима: какие культурные события ждут Челябинскую область летом

Гости студии: директор областного центра народного творчества Оксана Громова, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик. Фото: Василий ВОРОНИН

ВСЕ О БРОНЗОВОМ ВЕКЕ И ШТУРМЕ КИЗИЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ

13 июня знаменитый на весь мир историко-культурный заповедник приглашает южноуральцев и гостей региона на фестиваль реконструкции «Пламя Аркаима». В этом году он проходит в пятый раз.

В.В. — Праздник мы проводим вместе с Ассоциацией экспериментальной археологии. Ежегодно фестиваль мы приурочиваем ко Дню России. Тема нынешнего праздника — Бронзовый век. Ждем на праздник археолога из Греции Спироса Бакоса. Приедут реконструкторы из Ельца, Екатеринбурга, городов Челябинской области — всего около 50 участников.

Гостей ждут реконструированные бои, мастер-классы по приготовлению пищи, боевых орудий. Можно будет самим изготовить наконечник стрелы из керамики, поучиться кожевенному делу.

Музей-заповедник "Аркаим" хранит древние тайны. Фото: Андрей АБРАМОВ

Праздник начнется в 13.00, и в 22.00, со всеми мерами предосторожности, зажжется костер «Пламя Аркаима».

Праздник финансируется из бюджета Челябинской области, при поддержке губернатора.

10 июля мы приглашаем гостей на XV этнографический фестиваль Евразийских народов «Аркаим». В этот раз праздник мы посвящаем народному театру — «колыбели» театров профессиональных, площадке свободных высказываний во все времена и эпохи по всему миру.

Мы ждем большое количество народных театров. Например, Театр Петрушки «Коза-Дереза) (Воронеж). Приедет фольклорный коллектив Миасского колледжа культуры и искусства под руководством Натальи Ролиной с вертепным театром.

Зрителей ждут представления на 13 площадках: спектакли, показ народного костюма нагайбаков, казахов, татар, башкир, казаков — разных этносов, населяющих территорию нынешней Челябинской области.

В августе состоится фестиваль традиционной кухни Южного Урала. Мастер-классы по приготовлению блюд, дегустация приготовленного ждут гостей нашего праздника. При этом, определен временной период — XVIII век, когда была построена Кизильская крепость. Аркаим, как известно, расположен в Кизильском районе Челябинской области.

Гостей фестиваля ждет историческая реконструкция. Мы воспроизведем часть крепости: зрители увидят осаду и бои за укрепленное место.

ЧЕЛЯБИНСК — ГОРОД ДЖАЗА

— Алексей Валерьевич, в Челябинске июнь начнется джазовым фестивалем «Какой удивительный мир». При поддержке губернатора Алексея Текслера праздник пройдет на нескольких площадках города, включая пешеходную Кировку.

А. Б.: — 17 и 18 июня в Челябинске состоится XX международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир», основал который наш великолепный музыкант, основатель «Уральского диксиленда». К сожалению, Игоря Владимировича нет с нами. Но живет его дело. И всегда фестиваль проходит с участием замечательных музыкантов.

Мы ждем в гости кларнетиста из Швейцарии. Приедет талантливый юный пианист-вокалист Олег Аккуратов, финалист шоу «Голос». Будет стрит-парад. 18 июня в кинотеатре «Знамя» состоится показ фильма об «Уральском диксиленде». А 19 июня, в 13.00, традиционно у Главпочтамта пройдет бесплатный джазовый концерт. На летней эстраде Горсада им. Пушкина в 15.30 пройдет концерт Бэби-джаз. Походите, приглашаем.

Конечно, мы будем работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по масочному режиму и социальной дистанции.

БАЖОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

— Бажовский фестиваль — еще одно важное культурные событие в Челябинской области. Он пройдет в Пластовском районе Челябинской области с 18 по 20 июня.

О.Г.: — XVIII Всероссийский Бажовский фестиваль пройдет близ села Демарино, в очень живописных местах. Мы ждем большое количество и участников, и зрителей. Каждый год мы выбираем тему праздника, в этом году — «Сохраним традиции». Тема объединит все многочисленные площадки, всех участников, все направления и жанры, представленные в традиционном народном творчестве, в промыслах и ремеслах. Заявилось более 500 мастеров.

В этом году огромной популярностью наш фестиваль пользуется в регионах центральной части нашей страны: приедет много тамошних мастеров промыслов и ремесел.

Конечно, благодаря поддержке губернатора мы имеем возможность принимать огромное количество зрителей. У нас откроются четыре концертные площадки, появятся 18 уральских поселений, которые расскажут о культуре и быте народов Южного Урала. Отдельно будет представлена казачья площадка.

Бажовка соберет друзей близ деревни Демарино. Фото: gubernator74.ru

На малой сцене выступят 10 театральных коллективов, в том числе, — народный. Будет конкурс хоров, выступления вокалистов и инструментальных коллективов. В какой-то год мы отказывались от творческих состязаний: очень уж много было участников. В этот раз, по многочисленным просьбам наших гостей, конкурсная составляющая вновь есть в программе фестиваля.

К нам приезжает специальный гость из Республики Калмыкия — ансамбль национального танца «Тюльпан». У всех зрителей будет уникальная возможность прикоснуться к удивительному атутентичному творчеству.

— Как гости фестиваля будут размещаться? Фестиваль идет несколько дней, и всех, конечно, волнует «квартирный вопрос».

О. Г. : — Особенность Бажовского фестиваля в том, что он происходит в ландшафтных условиях, и не рассчитываем на пятизвездочные отели. Мы к природе ближе стремимся. Те гости, которые рассчитывают пробыть на фестивале несколько дней, могут разместиться в палатках. Мы представим оборудованное место. В этом году мы сотрудничаем с московской компанией, которая занимается организацией проживания людей в палатках на крупнейших фестивалях. Например, на «Нашествии». Они привозят свое отличное оборудование — палатки, спальники. Можно зарегистрироваться на их сайте, оплатить заявку, и представители компании будут на месте подготовленными ждать заказчика. Все ссылки есть на нашем сайте бажовка.рф

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ, ИЛИ ПОЧЕМУ СДВИНУЛИ СРОКИ ИЛЬМЕНКИ

— Я перехожу к Ильменскому фестивалю авторской песни, который пройдет в Челябинской области. Сроки праздника сдвинуты?

А. Б.: — По просьбе Фонда Олега Митяева мы перенесли даты фестиваля. В этом году он пройдет с 25 по 27 июня. Обычно фестиваль проходил в середине месяца. Но поскольку погода на Южном Урале нестабильная, а фестиваль тоже ландшафтный, мы и скорректировали даты.

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни-2021: новые даты проведения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже по традиции любители авторской песни со всей страны соберутся на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Съедутся исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Перми, Уфы. Приедет участник из Германии. Конечно, будет Олег Митяев, Галина Хомчик, любимая всеми «Седьмая бригада» и уже упомянутый сегодня «Уральский диксиленд».

Для фестиваля выбрана новая поляна, зрителей она вмещает необыкновенное количество. С соблюдением всех санитарных норм. Будет палаточный городок, предусмотрена автостоянка. Совместно с ГИБДД мы регулируем потом приезжающих машин таким образом, чтобы не было пробок. Например, организуем перехватывающие стоянки.

Организован процесс питания: можно готовить самому, а можно и в ресторан сходить. И жить можно не только в палатках, но и в комфортабельных номерах отеля. Правда, на дни проведения Ильменского фестиваля почти все уже забронировано.

САБАНТУЙ ПОЗОВЕТ В ТРОИЦК

— Еще одна строка в календаре культурных событий лета-2021 в Челябинской области — это Сабантуй, или Праздник плуга у татар и башкир.

А. Б.: — Сабантуй не первый год проходит в Челябинской области поле еще одного знакового культурного события — Расулевских чтений.

8, 9 июля они пройдут традиционно в Троицке. 9 июля выступит оркестр «Малахит» под управлением Виктора Лебедева при участии баяниста Айдара Гайнуллина (Татарстан) и народного артиста, лауреата Государственной премии, ректора театрального института им. Щукина Евгения Князева. Программа называется «Восток — заря святынь». Программу написал Константин Рубинский.

10 июля, в субботу, под Троицком состоится областной Сабантуй, на который приедут наши друзья — гости из Татарстана, Башкортостана, Казахстана. Будут коллективы из наших районов.

Детская филармония откроется в сентябре. Фото: philarmonia.ru

БОЛЬШАЯ РАБОТА С МАЛЕНЬКИМИ МУЗЫКАНТАМИ

— Чем живет наш симфонический оркестр этим летом?

А. Б.: — Оркестр живет репетициями и концертами. Коллектив активно готовится к поездке в Германию, куда они были приглашены народным артистом России и «крестным отцом» нашего коллектива Денисом Мацуевым. Благодаря стараниям губернатора Челябинской области Алексея Текслера и музыканта и появился Челябинский симфонический оркестр.

В Германии, в Берлине, наши музыканты выступят на лучшей сценической площадке, Денис Мацуев будет солировать. Выступление назначено на 12 августа.

Концерты идут и сейчас. Я хочу сказать, что симфонический оркестр — это не статическая громадина, которой нужны только большие залы: он легко дробится на трио, квартеты, квинтеты. Потому концерты оркестра, в том числе, в формате небольших коллективов, проходят на всех праздниках.

— Недавно для Детской филармонии приобрели музыкальные инструменты — большое событие для детского учреждения, которое скоро откроется в здании после реконструкции.

А. Б. — Событие очень значимое для Челябинской области: по распоряжению губернатора Алексея Текслера из областного бюджета выделено 47 млн руб. на приобретение инструментов. Детская филармония — уникальное явление в нашей области. Это — коллективы-дублеры, музыканты которых впоследствии пополнят ряды взрослых коллективов Челябинской филармонии.

Сейчас идет отбор детей, и обязательным условием является музыкальное образование: грамоту дети постигают в музыкальной школе. С этой точки зрения детская филармония не является конкурентом музыкальным школам.

Оркестрирование и работа в коллективах пойдут на базе филармонии. И это очень здорово, потому что такие прославленные музыканты как Игорь Бутман, Юрий Башмет, Денис Мацуев будут развивать свои студии в рамках детской филармонии.

С артистами подписаны договоры, подразумевающие, например, мастер-классы. Или — участие воспитанников в их выступлениях. Детская филармония для воспитанников станет трамплином в яркое будущее.

— Какое количество детей будет заниматься в филармонии?

А. Б.: — Сегодня мы рассчитываем на 140 детей. Со вводом второго корпуса и расширением площадей количество занимающихся возрастет до 200-250 человек. Строительство начнется в 2022 году.

Важно сказать, что уникальные инструменты, которые не преподаются в музыкальных школах, есть в детской филармонии. Например, будет класс фагота. Преподавать будут музыканты из симфонического оркестра; буквально вести детей за руку. Сохраняется преемственность.

Дата открытия назначена на 6 сентября. Игорь Бутман дал согласие быть на открытии. Вместе с детьми он подготовить программу — откроемся в назначенный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru