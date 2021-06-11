К Чемпионату Евро в Челябинске установили гигантский мяч, а роботы сыграли в футбол на матче-предсказании

Огромный мяч ждет в фан-зоне. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске в поддержку российской сборной открыли фан-зону Чемпионата Евро по футболу. Благодаря компании «Небо» и медиагруппе «Комсомольская правда» появился мяч-талисман. Ребята из «Кванториума» даже организовали символичный матч — свой прогноз игры Бельгия-Россия дали не осьминоги или медведи, а роботы-футболисты.

11 июня стартует самое долгожданное событие для футбольных фанатов — «Евро-2020». В прошлом году мундиаль пришлось перенести, поэтому наверстываем с лихвой. Для России важный матч состоится 12 июня — в Санкт-Петербурге на поле встретятся сборные России и Бельгии. Поддержать наших спортсменов и страну теперь может каждый челябинец.

— Мы заинтересованы в том, чтобы наша страна успешно выступила на чемпионате. Сделали четырехметровый мяч в поддержку команды. А еще мы хотим гордиться нашими земляками, поэтому после чемпионата мяч будет подарен спортивной школе, — рассказала заместитель директора компании «Небо» Анна Кадочникова.

Болеем за Россию! Фото: Кирилл САДЫКОВ

В «Комсомольской правде» всегда поддерживали спорт, поэтому мы не могли оставить Челябинск без фан-зоны. Российский футбольный союз оперативно отреагировал на наше предложение и поддержал, прислав обращения от главного тренера сборной Станислава Черчесова и капитана Артема Дзюбы. Они прозвучали на открытии.

— Я буду болеть за Россию, прогнозы давать сложно, но верю, что выступим хорошо, — отметил начальник спортуправления Челябинска Максим Клещевников.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Почетными гостями фан-зоны стали и наши футболисты из молодежной команды ФК «Челябинск» Андрей Давыдов и Андрей Кулаков, директор футбольного клуба Константин Арестов и директор «Академии футбола» Олег Люкшин. Кстати, челябинские спортсмены успешно провели недавние матчи. ФК «Челябинск» победил на выезде ульяновскую «Волгу» и поднялся на третью строчку первенства ПФЛ.

Наши футболисты еще не завершили турнир и тоже приглашают болельщиков на матчи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прогнозы и предсказания вещь неблагодарная, но тем не менее есть традиция — перед крупными турнирами пробовать угадать итоги. Когда-то это делал осьминог Пауль, а недавно медведь Добрыня предсказал победу сборной команды Бельгии.

В Челябинске предсказательный матч устроили роботы-футболисты из «Кванториума». Прямо в фан-зоне одна команды играла за Бельгию, другая — за Россию. Азарт и накал страстей был как на настоящем футбольном поле. Конечно, ведь игру комментировал Никита Корнеев.

— Смотрите, смотрите, «Дзюба» вырывается вперед и... гол, а это только первые минуты матча, — звучит оптимистичный голос.

Наблюдать за роботами еще азартнее, ведь все происходит быстрее, чем на настоящем поле. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Завершилась игра со счетом 3:0 в пользу России. И мы с нетерпением ждем матча 12 июня и верим в успех нашей сборной. Кстати, в наших соцсетях разыгрывается приз. Его получит тот, кто первым предсказал точный счет.

В дни проведения чемпионата приходите к ДС «Юность», фотографируйтесь с гигантским мячом и выкладывайте снимки в соцсети с хештегом #ЧелябинскЕвро2020. Поддержим вместе сборную России!

Выкладывайте фото с хештегом ЧелябинскЕвро2020 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мяч будет в фан-зоне все дни проведения чемпионата. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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