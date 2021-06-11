В Челябинской области свадебный кортеж сбил двух детей на пешеходном переходе

Фото: Александр Лисовенко / “Подслушано Троицк” / vk.com

Авария с участием детей произошла сегодня днем, 11 июня, в Троицке (Челябинская область) на перекресте улиц Гагарина и 30 лет ВЛКСМ. Две девочки переходили дорогу на пешеходном переходе, и в этот момент их сбил автомобиль Cadillac, принадлежащий свадебному кортежу.

— ДТП зарегистрировано около 14:20 часов. 56-летний водитель автомобиля Cadillac совершил наезд на пешеходов — двух девочек 11 и 13 лет. На месте происшествия работает оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фото: Александр Лисовенко / “Подслушано Троицк” / vk.com

Пострадавшие девочки госпитализированы. У них диагностировали переломы и травмы головы.

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