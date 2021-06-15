В Челябинске горит склад: людей эвакуируют, валит густой дым

В ЧЭМК говорят, что горят склады рядом

Сегодня, 15 июня, днем на складе рядом с Челябинским электрометаллургическим заводом вспыхнула кровля склада. На месте работают пожарные и газодымозащитная служба. Наш корреспондент выехал на место.

Огонь тушат в два ствола Фото: Алена МЫЗГИНА

По последним данным, из подвала эвакуировали пять человек. К месту вызвали пожарный поезд. В МЧС сообщили, что открытый огонь тушат в два ствола.

Дышать рядом невозможно Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В пресс-службе ЧЭМК сообщили, что комбинат к пожару не имеет отношения.

— Горел соседний склад сыродельной фирмы «Петрович», — сообщил пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.

На месте работают спецслужбы. Приехало еще два пожарных расчета Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

На место приехали еще две пожарные машины.

Все заволокло густым дымом Фото: Алена МЫЗГИНА

Двое сотрудников предприятия пообщались с нашим корреспондентом. Они рассказали, что покинули здание самостоятельно.

— Жить хотим, вот и выбежали, — эмоционально высказываются сотрудники.

В МЧС сообщают, что огонь разгорается сильнее.

— Площадь пожара увеличилась до 3000 кв.м. Тушение осложняется высокой температурой горения, высокой пожарной загрузкой, — сообщили в МЧС по Челябинской области.

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