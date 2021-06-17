Оставили на бобах: челябинские пенсионеры лишились миллиона, вложив деньги в развитие земель в Сочи

В таком помещении находилась организация, сулящая большие прибыли, но людей это не смущало.

Пенсионеры — одна из самых уязвимых социальных групп, чем и пользуются мошенники, втираясь к ним в доверие. Василий Сысоев и Фарида Гематова познакомились в полицейском участке, пока писали заявление о краже денежных средств. По их словам, сотрудники потребительского кооператива финансового развития агропромышленности «Агрорусь» украли у них суммарно около 1.5 млн рублей. Пенсионеры рассказали, что компания занимается реализацией сельхоз продукции и имеет собственные бобовые и масленичные площади на территориях Краснодара и Сочи.

— Как я туда попала? Сижу в интернете и вижу рекламу, где написано о выгодных вкладах для пенсионеров. Понимаете, в наших крупных банках ставки по 3-4%, а тут целых 13%! Конечно, меня черт дернул, и я вложила 200 тыс. рублей под такие проценты на три месяца. Это было 1 марта 2021 года, а 1 июня я получила 6500 рублей — свои первые проценты, — рассказывает Фарида Гематова.

Пенсионерку убеждали пролонгировать вклад еще на несколько месяцев, и уговорили. Ей, как говорит сама женщина, пообещали привезти страховку и прочие документы на дом с курьером, которого Фарида так и не дождалась.

Она звонила в кооператив, писала смс-сообщения, но все попытки выйти на связь не увенчались успехом. Огорчившись, Фарида Камалетдиновна, обратилась в полицию.

У Василия Сысоева аналогичная история — он также нашел кооператив «Агрорусь» через интернет, и его внимание привлекли высокие процентные ставки. Пенсионер рассчитывал на то, что суммарно вложенные им 1123000 рублей приумножатся, и он сможет помочь своим дочерям с ипотекой.

— Раньше я вкладывал денежные средства в другие банки, но у них крайне маленькие проценты. Это даже инфляцию покрыть не может. А предложения и акции данного кооператива показались крайне привлекательными. Они в 3 раза выгоднее. И вот я уже как год являюсь вкладчиком в «Агроруси». Однажды я увидел у них акцию «пригласи друга» и привлек свою супругу в эту авантюру, чтобы получить дополнительный доход. Вместе мы суммарно вложили 1400000 рублей, которые у нас украли, — рассказывает Василий Сысоев.

После того, как вкладчики решили преумножить свои сбережения, вложив их в кооператив «Агрорусь», сайт компании перестал функционировать в том виде, как это было прежде, сотрудники офиса не выходили на связь, а двери помещения вовсе закрылись. Пенсионеры утверждают, что эта компания осуществляет свою деятельность уже более 1 года, при этом не имея лицензии от Центробанка РФ.

Пенсионер также указывает на то, что официальный запрет на деятельность от Центробанка РФ никак не мешает мошенникам продолжать заниматься темными махинациями. По его словам, при таком запрете компания меняет буквы местами в своем названии и функционирует дальше.

— Я пытался пробить главу «Агроруси» Анну Васильевну Мамлееву, но в интернете о ней нет никакой информации. Одно я знаю точно — она из Москвы. Скорее всего, за ней стоят более влиятельные люди, — добавляет обманутый вкладчик.

В отделе полиции Центрального района подтвердили принятие заявление от потерпевших пенсионеров. Сотрудниками правоохранительных органов будет проведена проверка.

КСТАТИ

На встрече с губернатором начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев доложил, что в 2020 году в регионе количество мошенничеств, совершенных в том числе с помощью современных информационных технологий, выросло на 26% — до семи тысяч.

КАКИМИ УЛОВКАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ МОШЕННИКИ?

1) Самый распространенный способ — вербальные манипуляции. В них входят: комплименты, обходительность, тактичность, вежливость.

2) Подарки. Василию Сысоеву, по его словам, мошенники дарили несколько банок меда и даже бутылку вина, пытаясь завоевать его расположение;

3) Помимо презентов, они нередко манипулируют процентными ставками, которые в 2-3 раза выше, чем в крупнейших российских банках, а также завлекают привлекательными на вид скидками и акциями.

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