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Здоровье18 июня 2021 14:48

«Дизайн Дент»: честная, профессиональная стоматология без скрытых «комиссий» и по ценам, которые понятны пациентам

Руководитель челябинской стоматологической клиники Янис Монгирдас о подходе к лечению и профилактике
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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Руководитель челябинской стоматологической клиники "Дизайн Дент" Янис Монгирдас. Фото "Дизайн Дент".

Руководитель челябинской стоматологической клиники "Дизайн Дент" Янис Монгирдас. Фото "Дизайн Дент".

Мы создаем вашу шикарную улыбку, лечим, восстанавливаем и протезируем, проводим гигиену полости рта, делаем все для того, чтобы клиент остался доволен результатом и профессиональным подходом. Врач-стоматолог, руководитель челябинской клиники «Дизайн Дент» Янис Монгирдас практикует в этой области медицины уже более 12 лет. Медицинское училище, медуниверситет, стажировки, дополнительное обучение, опыт работы в различных клиниках…

— Я еще в школе решил для себя, — пойду учиться и стану врачом-стоматологом. Получается, что обдуманно, не спонтанно шел к этой цели, — говорит Янис. — И постепенно удалось создать свою клинику «Дизайн Дент». Было это в 2015 году. Хотелось открыть что-то особенное, для людей, которым нужна качественная и доступная помощь.

Специалисты клиники всегда готовы оказать профессиональную, высококвалифицированную помощь. Фото "Дизайн Дент".

Специалисты клиники всегда готовы оказать профессиональную, высококвалифицированную помощь. Фото "Дизайн Дент".

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОДХОД

Янис Ромасович справедливо считает, что работа профессионального стоматолога сродни работе ювелира. Здесь важная каждая деталь, а еще индивидуальный подход. Чтобы все было сделано грамотно, безболезненно, быстро, красиво, надежно и не вызывало осложнений.

— Сам веду терапевтический прием, разговаривают с пациентами, спрашиваю, что беспокоит, что нужно подлечить, исправить. После осмотра и необходимой диагностики объясняю, что можно и нужно сделать для лечения, сохранения зуба, протезирования. Более того, контролирую работу специалистов клиники — выполнение плана лечения, присутствую при всех операциях, на всех этапах протезирования. При необходимости могу подсказать, помочь. Все мы люди и к каждому нужен хороший, человеческий подход, тем более, когда дело касается медицины. Именно поэтому у нас своего рода семейная стоматология: приходят родители, после — приводят своих детей (в клинике также работает и детский стоматолог, — Прим. ред). И так по цепочке — родные, близкие знакомые. Люди советуют и рекомендуют друг другу нашу стоматологию. И так происходит из года в год. Думаю, что это один из показателей хорошей работы.

В "Дизайн Дент" работает квалифицированный детский стоматолог. Фото "Дизайн Дент".

В "Дизайн Дент" работает квалифицированный детский стоматолог. Фото "Дизайн Дент".

НЕ ДОВОДИТЬ ДО ОСЛОЖНЕНИЙ

Янис рассказывает, что сегодня довольно много людей обращается с целью каких-то профилактических процедур. В этом плане женщины намного прагматичнее, чем мужчины. Они стараются не доводить дело до каких-то осложнений. Хотя сейчас и мужчины стали все больше следить за своими зубами, полостью рта, и в целом за своим внешним видом.

В "Дизайн Дент" - семейная стоматология. Фото "Дизайн Дент".

В "Дизайн Дент" - семейная стоматология. Фото "Дизайн Дент".

ПО ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ

— Самое сложное, на мой взгляд, это донести до пациента то, какие профилактические меры он должен соблюдать, чтобы сохранить свои зубы после лечения или той же профилактики. Чтобы утром и вечером правильно чистить зубы — по полторы минуты верхнюю и нижнюю челюсти и с разных сторон, вовремя менять зубную щеку, делать профессиональную гигиену два раза в год… Вот это сложнее донести до понимания, — подчеркивает Янис и отмечает, что у них в клинике все прозрачно и открыто. — Если у пациента в данный момент нет нужной суммы, то мы всегда можем сделать рассрочку оплаты. Наши цены прозрачные и фиксированные. Скажем, если имплантация стоит столько-то, то ни копейки сверху мы не берем. Не секрет, что бывают какие-то «скрытые» платежи — за анастезию, индивидуальный лоток, ретрактор, оттиски, диагностическую модель и прочее. У нас есть фиксированная цена, куда уже все включено, и эта стоимость понятна пациенту. У него не остается вопросов и недопонимания.

"Дизайн Дент": Челябинск, Кирова, 13а. Фото "Дизайн Дент".

"Дизайн Дент": Челябинск, Кирова, 13а. Фото "Дизайн Дент".

— Это касается всего комплекса услуг?

— Безусловно. Будь это, к примеру, удаление зуба или лечение кариеса. Наша цена фиксирована за весь комплекс услуг. Пациента не интересует — глубокий это кариес или средний, три или четыре поверхности. Человек просто знает, что у него кариес, его нужно лечить и он стоит определенную сумму. Цена одна на все виды кариеса... В разных клиниках лечение кариеса или, скажем, пульпита стоит по разному. Я в интересах пациентов постарался сделать цену единой. Пациент приходит и знает, какую стоимость он заплатит. Цена не становится для него «приятной» неожиданностью. Такое, согласитесь, бывает.

ВОССТАНОВИЛИ 28 ЗУБОВ

Сегодня в «Дизайн Дэнт" работают стоматолог-терапевт, ортопед, стоматолог-хирург, гигиенист, детский стоматолог. Специалисты клиники выполняют весь спектр услуг.

В практике Яниса Монгирдаса был пациент, которому нужно было установить сразу 14 имплантов.

Правильной гигиене в клинике учат с самого детства. Фото "Дизайн Дент".

Правильной гигиене в клинике учат с самого детства. Фото "Дизайн Дент".

— У мужчины была полная адентия — ни одного зуба.Нужно было все восстановить. Можно было делать и менее 14 имплантов, но мужчина оказался инженером и попросил сделать больше опор для надежности. Мы восстановили человеку 28 зубов, — рассказывает Янис. — Хирург-имплантолог клиники работает в этой сфере стоматологии уже более 15 лет. Что крайне важно — один доктор устанавливает имплантат, он же коронку на имплантат. Весь цикл по восстановлению утраченного зуба происходит у одного врача, а не у нескольких, как зачастую бывает в других клиниках.

Руководитель клиники ответил и на вечный вопроспациентов — какие колонки лучше: металлокерамические или из диоксида циркония — безметалловая керамика.

— В каждой клинической ситуации подходит та или иная коронка. Обе прекрасно имитируют цвет и фактуру естественного зуба. Износостойкие и прочные. У каждого есть свои преимущества. Мы можем порекомендовать установить тот или иной в каждом конкретном случае. Сейчас также используются и композитные виниры — тонкие пластинки, которые накладываются на переднюю поверхность зуба. Изготавливаются такие виниры из тех же материалов, что и пломбы — светополимерного композита.

Стоматологи рекомендуют проводить профилактический осмотр два раза в год. Фото "Дизайн Дент".

Стоматологи рекомендуют проводить профилактический осмотр два раза в год. Фото "Дизайн Дент".

— Пользуясь случаем, поздравляю коллег, ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Всем крепкого здоровья, новых успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и благополучия.

Для справки:

Стоматологи рекомендуют устанавливать композитные виниры в следующих случаях:

-для визуального восстановления дефектов эмали

-при наличии неэстетичной пломбы

-для коррекции формы зуба или при наличии скола режущего края

-при незначительном искривлении зубного ряда

-при больших межзубных промежутках

-в случае нарушения целостности зуба

-при врожденных пороках зубов

Руководитель челябинской стоматологической клиники "Дизайн Дент" Янис Монгирдас. Фото "Дизайн Дент".

Руководитель челябинской стоматологической клиники "Дизайн Дент" Янис Монгирдас. Фото "Дизайн Дент".

ВОПРОС-ОТВЕТ

— Даже потеряв один зуб, следует ли заменить его протезом?

— После выпадения зубов пациенты не всегда сразу принимают решение восстановить утраченный зуб. Чаще всего сразу протезируют передние зубы, так как они больше всего заметны при улыбке и разговоре- в целях устранения эстетического дефекта. Отсутствие даже одного зуба приводит к проседанию десны и смещению зубного ряда в сторону образовавшегося пробела.

Жевательные зубы меньше всего подвержены смещению, однако нарушение их расположения ведет к изменению прикуса, нарушению работы суставов челюсти, развитию зубочелюстных патологий.

Зуб-антагонист, расположенный над или под отсутствующим зубом также стремится заполнить свободное пространство, он выходит из зубного ряда, из-за чего ослабевает его фиксация в области корня. Он быстрее стирается и расшатывается.

ДЛЯ СПРАВКИ

Специалисты стоматологической клиники «Дизайн Дент» дарят своим клиентам красивые улыбки и прекрасное настроение. Используя современное оборудование и эффективные технологии, врачи-стоматологи проведут полную санацию полости рта качественно, безболезненно, в максимально короткие сроки и по доступным ценам. Перед началом лечения необходима консультация.

В стоматологии «Дизайн Дент» ждут вас каждый день: Челябинск, ул. Кирова, 13-а.

Пн.-Пт. — с 10.00 до 20.00

Сб.-Вс. — по предварительной записи

На любые вопросы вам ответят круглосуточно

по телефону: (351) 270-49-96

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