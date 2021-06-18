«Дизайн Дент»: честная, профессиональная стоматология без скрытых «комиссий» и по ценам, которые понятны пациентам

Руководитель челябинской стоматологической клиники "Дизайн Дент" Янис Монгирдас. Фото "Дизайн Дент".

Мы создаем вашу шикарную улыбку, лечим, восстанавливаем и протезируем, проводим гигиену полости рта, делаем все для того, чтобы клиент остался доволен результатом и профессиональным подходом. Врач-стоматолог, руководитель челябинской клиники «Дизайн Дент» Янис Монгирдас практикует в этой области медицины уже более 12 лет. Медицинское училище, медуниверситет, стажировки, дополнительное обучение, опыт работы в различных клиниках…

— Я еще в школе решил для себя, — пойду учиться и стану врачом-стоматологом. Получается, что обдуманно, не спонтанно шел к этой цели, — говорит Янис. — И постепенно удалось создать свою клинику «Дизайн Дент». Было это в 2015 году. Хотелось открыть что-то особенное, для людей, которым нужна качественная и доступная помощь.

Специалисты клиники всегда готовы оказать профессиональную, высококвалифицированную помощь. Фото "Дизайн Дент".

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОДХОД

Янис Ромасович справедливо считает, что работа профессионального стоматолога сродни работе ювелира. Здесь важная каждая деталь, а еще индивидуальный подход. Чтобы все было сделано грамотно, безболезненно, быстро, красиво, надежно и не вызывало осложнений.

— Сам веду терапевтический прием, разговаривают с пациентами, спрашиваю, что беспокоит, что нужно подлечить, исправить. После осмотра и необходимой диагностики объясняю, что можно и нужно сделать для лечения, сохранения зуба, протезирования. Более того, контролирую работу специалистов клиники — выполнение плана лечения, присутствую при всех операциях, на всех этапах протезирования. При необходимости могу подсказать, помочь. Все мы люди и к каждому нужен хороший, человеческий подход, тем более, когда дело касается медицины. Именно поэтому у нас своего рода семейная стоматология: приходят родители, после — приводят своих детей (в клинике также работает и детский стоматолог, — Прим. ред). И так по цепочке — родные, близкие знакомые. Люди советуют и рекомендуют друг другу нашу стоматологию. И так происходит из года в год. Думаю, что это один из показателей хорошей работы.

В "Дизайн Дент" работает квалифицированный детский стоматолог. Фото "Дизайн Дент".

НЕ ДОВОДИТЬ ДО ОСЛОЖНЕНИЙ

Янис рассказывает, что сегодня довольно много людей обращается с целью каких-то профилактических процедур. В этом плане женщины намного прагматичнее, чем мужчины. Они стараются не доводить дело до каких-то осложнений. Хотя сейчас и мужчины стали все больше следить за своими зубами, полостью рта, и в целом за своим внешним видом.

В "Дизайн Дент" - семейная стоматология. Фото "Дизайн Дент".

ПО ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ

— Самое сложное, на мой взгляд, это донести до пациента то, какие профилактические меры он должен соблюдать, чтобы сохранить свои зубы после лечения или той же профилактики. Чтобы утром и вечером правильно чистить зубы — по полторы минуты верхнюю и нижнюю челюсти и с разных сторон, вовремя менять зубную щеку, делать профессиональную гигиену два раза в год… Вот это сложнее донести до понимания, — подчеркивает Янис и отмечает, что у них в клинике все прозрачно и открыто. — Если у пациента в данный момент нет нужной суммы, то мы всегда можем сделать рассрочку оплаты. Наши цены прозрачные и фиксированные. Скажем, если имплантация стоит столько-то, то ни копейки сверху мы не берем. Не секрет, что бывают какие-то «скрытые» платежи — за анастезию, индивидуальный лоток, ретрактор, оттиски, диагностическую модель и прочее. У нас есть фиксированная цена, куда уже все включено, и эта стоимость понятна пациенту. У него не остается вопросов и недопонимания.

"Дизайн Дент": Челябинск, Кирова, 13а. Фото "Дизайн Дент".

— Это касается всего комплекса услуг?

— Безусловно. Будь это, к примеру, удаление зуба или лечение кариеса. Наша цена фиксирована за весь комплекс услуг. Пациента не интересует — глубокий это кариес или средний, три или четыре поверхности. Человек просто знает, что у него кариес, его нужно лечить и он стоит определенную сумму. Цена одна на все виды кариеса... В разных клиниках лечение кариеса или, скажем, пульпита стоит по разному. Я в интересах пациентов постарался сделать цену единой. Пациент приходит и знает, какую стоимость он заплатит. Цена не становится для него «приятной» неожиданностью. Такое, согласитесь, бывает.

ВОССТАНОВИЛИ 28 ЗУБОВ

Сегодня в «Дизайн Дэнт" работают стоматолог-терапевт, ортопед, стоматолог-хирург, гигиенист, детский стоматолог. Специалисты клиники выполняют весь спектр услуг.

В практике Яниса Монгирдаса был пациент, которому нужно было установить сразу 14 имплантов.

Правильной гигиене в клинике учат с самого детства. Фото "Дизайн Дент".

— У мужчины была полная адентия — ни одного зуба.Нужно было все восстановить. Можно было делать и менее 14 имплантов, но мужчина оказался инженером и попросил сделать больше опор для надежности. Мы восстановили человеку 28 зубов, — рассказывает Янис. — Хирург-имплантолог клиники работает в этой сфере стоматологии уже более 15 лет. Что крайне важно — один доктор устанавливает имплантат, он же коронку на имплантат. Весь цикл по восстановлению утраченного зуба происходит у одного врача, а не у нескольких, как зачастую бывает в других клиниках.

Руководитель клиники ответил и на вечный вопроспациентов — какие колонки лучше: металлокерамические или из диоксида циркония — безметалловая керамика.

— В каждой клинической ситуации подходит та или иная коронка. Обе прекрасно имитируют цвет и фактуру естественного зуба. Износостойкие и прочные. У каждого есть свои преимущества. Мы можем порекомендовать установить тот или иной в каждом конкретном случае. Сейчас также используются и композитные виниры — тонкие пластинки, которые накладываются на переднюю поверхность зуба. Изготавливаются такие виниры из тех же материалов, что и пломбы — светополимерного композита.

Стоматологи рекомендуют проводить профилактический осмотр два раза в год. Фото "Дизайн Дент".

— Пользуясь случаем, поздравляю коллег, ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Всем крепкого здоровья, новых успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и благополучия.

Для справки:

Стоматологи рекомендуют устанавливать композитные виниры в следующих случаях:

-для визуального восстановления дефектов эмали

-при наличии неэстетичной пломбы

-для коррекции формы зуба или при наличии скола режущего края

-при незначительном искривлении зубного ряда

-при больших межзубных промежутках

-в случае нарушения целостности зуба

-при врожденных пороках зубов

Руководитель челябинской стоматологической клиники "Дизайн Дент" Янис Монгирдас. Фото "Дизайн Дент".

ВОПРОС-ОТВЕТ

— Даже потеряв один зуб, следует ли заменить его протезом?

— После выпадения зубов пациенты не всегда сразу принимают решение восстановить утраченный зуб. Чаще всего сразу протезируют передние зубы, так как они больше всего заметны при улыбке и разговоре- в целях устранения эстетического дефекта. Отсутствие даже одного зуба приводит к проседанию десны и смещению зубного ряда в сторону образовавшегося пробела.

Жевательные зубы меньше всего подвержены смещению, однако нарушение их расположения ведет к изменению прикуса, нарушению работы суставов челюсти, развитию зубочелюстных патологий.

Зуб-антагонист, расположенный над или под отсутствующим зубом также стремится заполнить свободное пространство, он выходит из зубного ряда, из-за чего ослабевает его фиксация в области корня. Он быстрее стирается и расшатывается.

ДЛЯ СПРАВКИ

Специалисты стоматологической клиники «Дизайн Дент» дарят своим клиентам красивые улыбки и прекрасное настроение. Используя современное оборудование и эффективные технологии, врачи-стоматологи проведут полную санацию полости рта качественно, безболезненно, в максимально короткие сроки и по доступным ценам. Перед началом лечения необходима консультация.

В стоматологии «Дизайн Дент» ждут вас каждый день: Челябинск, ул. Кирова, 13-а.

Пн.-Пт. — с 10.00 до 20.00

Сб.-Вс. — по предварительной записи

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по телефону: (351) 270-49-96

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