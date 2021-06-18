Как в чаду: челябинцы сняли на видео жуткий дым из шашлычек в Саду Победы

Одним запах шашлыка кажется приятным, другим - нет. Фото: скрин видео читателя КП-Челябинск

Каждый выходной, а то и в будние дни в парках Челябинска полно народа. Вокруг дети на самокатах и прогуливающиеся парочки. А еще — запах шашлыков и дым от мангалов, который, иногда, превращает парк в Сайлент Хилл. Подобное видео из Сада Победы прислала читательница КП-Челябинск Надежда Семеновна.

— Выходной день. Гуляют дети, отдыхают люди. И видите, какая копоть? Это местные бизнесмены разводят свои шашлыки и шаурму, — возмущается женщина. — И так у нас тут дым с заводов, еще и в парке дышите. На нас зарабатывают, а мы еще и дышим этим.

Как рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Сад Победы» Николай Трескин, каких-то специальных нормативов и требований по интенсивности задымления от кафе нет.

— Наш парк разделен на разные зоны. Отдельно зона аттракционов для детей, отдельно — в двух местах — кафе для тех, кто на прогулке хочет перекусить, — объяснил Николай Трескин. — Мы стараемся создать комфортную среду для жителей. И понятно, что угодить всем непросто — во всем должен быть здравый смысл.

Николай Трескин добавил, что такого адского задымления, как возмущаются горожане, нет. Плюс ко всему свою лепту вносят неблагоприятные метеорологические условия.

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